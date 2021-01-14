Подозреваемого в получении взятки начальника медуправления МВД отпустили

Подозреваемого в получении взятки начальника медуправления МВД отпустили под домашний арест.

Об этом сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, Жыргалбек Жакыпов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием в связи с этим он был отпущен.



Напомним, при прохождении милиционерами военно-врачебной комиссии выявили коррупционную схему. Руководство управления систематически получало взятки за вынесение положительных медицинских заключений.

Источник: Кактус