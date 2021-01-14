Подозреваемого в получении взятки начальника медуправления МВД отпустили под домашний арест.
Об этом сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, Жыргалбек Жакыпов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием в связи с этим он был отпущен.
Напомним, при прохождении милиционерами военно-врачебной комиссии выявили коррупционную схему. Руководство управления систематически получало взятки за вынесение положительных медицинских заключений.
Источник: Кактус
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