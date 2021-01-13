В 2020 году Земля вращалась быстрее обычного

В 2020 году Земля вращалась быстрее обычного

Ушедший год не перестает удивлять. Оказывается, в нем было рекордное число "быстрых" дней за всю историю наблюдений.

Прошлый год оказался короче обычного, так как Земля вращалась быстрее, чем когда-либо за последние 60 лет, сообщает National Geographic.

Скорость вращения нашей планеты колеблется из-за изменений атмосферного давления, ветров, океанских течений и движения твердого внутреннего ядра. Разница во времени вращения измеряется миллисекундами, но даже эта мера велика для международных хронометристов, использующих сверхточные атомные часы для измерения всемирного координированного времени (UTC).

Когда астрономическое время, за которое Земля совершает один полный оборот, отклоняется от UTC более чем на 0,4 секунды, UTC корректируется. До сих пор эти корректировки заключались в добавлении "дополнительной секунды" к году в конце июня или декабря, что приводило к восстановлению соответствия астрономического и атомного времени.

С 1972-го ученые добавляли дополнительные секунды в среднем раз в полтора года. Последнее добавление произошло в 2016-м в канун Нового года — в 23:59:59. Однако прошлый год изменил эту тенденцию — специалисты зарегистрировали сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960-го), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4602 миллисекунды.

В связи с этим ученые впервые заговорили о том, чтобы не прибавить, а отнять "лишнюю" секунду у какого-либо из последующих годов. Сейчас дискуссия ведется на международном уровне.

Как объясняет NIST, у дополнительных секунд есть свои плюсы и минусы. Они полезны для обеспечения синхронизации астрономических наблюдений с часами, но могут стать проблемой для некоторых приложений регистрации данных и телекоммуникационной инфраструктуры.

Источник: Спутник