И.о.премьер-министра Новиков: Нам пора научиться жить на собственные средства

Нам пора научиться жить на собственные средства, при этом эффективно использовать внутренние ресурсы.

Об этом исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков сказал в ходе заседания Жогорку Кенеша, на котором рассматривается проект Закона «О внесении изменений в Закон КР «О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы» и проект Закона «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы».

«Мы должны закрепить норму в Бюджетном кодексе, где расходы на следующий год не должны превышать доходы предыдущего года. Подход к формированию бюджета должен быть изменен. Все социальные обязательства, обслуживание государственного долга и другие расходы по защищенным статьям бюджета будут финансироваться только за счет налоговых доходов. Внешняя помощь будет направляться исключительно на развитие экономики и будет иметь возвратный характер. Безусловно, главным приоритетом правительства на следующий год будет обеспечение занятости населения», - сказал и.о. премьер-министра.

Особое внимание будет уделено восстановлению и устойчивому росту экономики.

«Для этого мы будем поддерживать и защищать отечественный бизнес, повышать инвестиционную привлекательность. Также стоит задача по обеспечению устойчивости бюджета и изысканию дополнительных резервов. Мы приложим максимум усилий для реализации всех программ правительства. Это позволит нам обеспечить устойчивость, стабильность и развитие экономики страны», - заключил Артем Новиков.

Источник: Кабар