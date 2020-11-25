Кому принадлежит ослиная ферма в Кара-Суу?

Ферма принадлежит ОсОО «Береке Майнинг», одним из основателей компании является китайский бизнесмен Вэй Сянлун

23 ноября около 50 жителей села Мады Кара-Суйского района Ошской области собрались с требованием закрыть ослиную ферму. Жители обеспокоены, что на упомянутом хозяйстве происходит убой ослов и мясо продается на территории района. Но представители компании опровергли такие обвинения.

«Наше село заполонили мухи и мошки. Ситуация сейчас тяжелая, мясо дорогое, скотина дорогая, товары дорогие и продукты. Является ли чистым мясо, которое попадает в столовые и общепиты?» — задается вопросом один из жителей Кыял Кулаев.

Спустя некоторое время к собравшимся вышел не пожелавший представиться человек и назвал себя завхозом фермы. По его словам, они разводят ослов и экспортируют в Китай. Но из-за коронавирусной пандемии на границе возникли ограничения и предприятие простаивает десятый месяц.

«Граница закрыта. Мы бы все отправили уже давно. Фирма обанкротилась, нет денег на корм. Мы не едим ослов, не свежуем, не закапываем, как говорят жители», — сказал завхоз фермы.

Ферма принадлежит ОсОО «Береке Майнинг», одним из основателей компании является китайский бизнесмен Вэй Сянлун.

В декабре прошлого года в социальных сетях было распространено видео из упомянутой фермы. Автор видео указал в комментариях, что на ферме занимаются убоем ослов и «все кыргызы едят колбаски из ослятины».

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 2