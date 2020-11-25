Бейшенбек Бекешев, журналист: «Нельзя относиться безразлично»

Каждый гражданин должен выразить свое мнение.

— 22 ноября в Бишкеке состоялся марш с участием гражданских активистов и депутатов парламента. Так они выразили протест внесению изменений в Основной закон. А что по этому поводу думает гражданское общество?

— Вполне возможно, что они преследовали какие-то скрытые цели. Это ожидаемая реакция на внесение изменений в Конституцию. Обжегшись на молоке дуют в воду. Конституция – это не игрушки. Речь идет об Основном законе Она определяет судьбу страны, каждого гражданина. Поэтому нельзя относиться к этому с безразличием. Каждый гражданин должен выразить свое мнение.

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 8