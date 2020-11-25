Курултай станет эффективным инструментом демократизации общества - Каныбек Осмоналиев

На общественное обсуждение был вынесен проект новых поправок в конституцию.

Референдум было предложено провести 10 января, в день досрочных президентских выборов. После публикации об изменениях в конституцию в обществе начались активные дискуссии по новым поправкам, многих пользователей социальных сетей смутили поправки, а некоторые восприняли их как прогрессивные новшества. В частности, относительно введения института Курултая высказался экс-депутат ЖК КР, член конституционного совещания Каныбек Осмоналиев.

По мнению Осмоналиева, Курултай станет новым и эффективным инструментом демократизации общества и будет выполнять роль сдержек и противовесов трех ветвей власти.

«Мы уже не сможем отойти от идеи Курултая. Это совершенно очевидно. Потому что за последние 15-20 лет об этом все время говорили в той или иной форме. Сейчас и народ созрел и общественность. И сегодняшние и вчерашние наши дебаты показали, что институту Курултая быть в составе нашей новой Конституции», - сообщил Осмоналиев.

На вопрос о том, в каком статусе будет работать Курултай, Каныбек Осмоналиев отметил, что в настоящее время идут дебаты относительно его статуса.

«Некоторые амбициозные представители идеи Курултая хотят и того и другого. То есть хотят, чтобы Курултай вошел в состав управления государством как отдельный институт и второе, что он должен быть совещательным органом для демократизации нашего общества. Но, парламент, в классическом понимании, сложился и в Европе, и в Азии как представительский институт. Курултай не может подминать под себя некоторые функции исполнительной власти и некоторые функции представительской власти одновременно, так не может и не должно быть. Поэтому однозначно сейчас сказать каким должен быть Курултай я не могу, наверное, миссия нашего конституционного совещания и заключается в том, чтобы найти ответы на эти вопросы. Мы еще подискутируем, продебатируем и потом выскажемся», - сказал Осмоналиев.

Относительно бюджета Осмоналиев отметил, что Курултай не будет требовать особого финансирования, так как по организации съездов сможет работать маленький аппарат, финансирование которого не будет затруднительным.

Источник: ИАЦ «Кабар»