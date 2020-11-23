(Видео) В Бишкеке пассажиры устроили скандал в маршрутке и отобрали у водителя деньги

В Бишкеке пассажиры устроили скандал в маршрутке и отобрали у водителя деньги

В Бишкеке в маршрутке №193 произошла словесная перепалка между пассажирами и водителем, которая чуть не переросла в драку. Об этом сообщают очевидцы.

По предварительным данным, скандал произошел из-за того, что водитель, якобы, очень медленно ехал.

Агрессивно настроенные пассажиры начали высказывать свое недовольство. Одна из пассажирок, набросилась на водителя с кулаками, отобрала у него деньги и раздала остальным пассажирам.

Источник: Элгезит