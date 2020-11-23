АКС ГКНБ выявила коррупционную схему в налоговой службе

Чекисты подозревают ряд должностных лиц ГНС в преступном сговоре

Антикоррупционная служба ГКНБ в ходе проводимой работы по демонтажу системной коррупции в Государственной налоговой службе выявила коррупционную схему по незаконному возврату налогов по НДС в адрес хозяйствующих субъектов, организованную должностными лицами одного из территориальных подразделений службы.

Следствие установило, что ответственные должностные лица, вступив в преступный сговор с отдельными недобропорядочными хозяйствующими субъектами, на систематической основе наладили механизм возврата налогов по НДС путем дробления на незначительные суммы. Данные действия позволили хозяйствующим субъектам осуществлять возврат ранее переплаченных сумм НДС, минуя межведомственную комиссию по рассмотрению законности возврата налогов по НДС, где рассматриваются вопросы по образовавшимся налогам свыше 300 тыс. сомов.

По результатам инициированных АКС налоговых перепроверок установлен ущерб в размере 5 млн. 700 тыс. сомов, который возмещен в полном объеме со стороны хозяйствующих субъектов.

В рамках досудебного производства вручены уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.2 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, инспектору отдела проверок территориального подразделения налоговой службы Бишкека «М.Т.», начальнику отдела УККН «А.Т.» и начальнику отдела центрального аппарата ГНС «А.Р.».

Пресс-центр ГКНБ