(Видео) Мама Валентины Шевченко выиграла чемпионат мира по тайскому боксу

Мама Валентины Шевченко выиграла чемпионат мира по тайскому боксу
Кыргызстанка Елена Шевченко (мама Антонины и Валентины Шевченко) выиграла золотую медаль чемпионата мира по тайскому боксу IFMA.
Турнир проходил в режиме онлайн, кыргызстанка выступала в разделе «Бой с тенью» среди спортсменок старше 40 лет.
Участникам необходимо было продемонстрировать атакующие и защитные элементы тайского бокса, а также силу и скорость. Выступление подразумевало 3 раунда по одной минуте, в ходе которых спортсмены должны показать различный набор техник.
￼Участники получали ссылку на виртуальную арену, где за ними следили от двух до трех судей. Причем в перерыве им нельзя было садиться, уходить за пределы экрана, а разрешалось только попить воды, если она рядом.
Единственной соперницей Елены Шевченко была американка Паскаль Фернандес, поэтому они сразу сошлись в финале.
Бой с тенью в исполнении Шевченко судьи оценили лучше: она победила со счетом 30-27 и стала чемпионкой мира.
Источник: sport.akipress.org
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