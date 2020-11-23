(Видео) Мама Валентины Шевченко выиграла чемпионат мира по тайскому боксу

Мама Валентины Шевченко выиграла чемпионат мира по тайскому боксу

Кыргызстанка Елена Шевченко (мама Антонины и Валентины Шевченко) выиграла золотую медаль чемпионата мира по тайскому боксу IFMA.

Турнир проходил в режиме онлайн, кыргызстанка выступала в разделе «Бой с тенью» среди спортсменок старше 40 лет.

Участникам необходимо было продемонстрировать атакующие и защитные элементы тайского бокса, а также силу и скорость. Выступление подразумевало 3 раунда по одной минуте, в ходе которых спортсмены должны показать различный набор техник.

￼Участники получали ссылку на виртуальную арену, где за ними следили от двух до трех судей. Причем в перерыве им нельзя было садиться, уходить за пределы экрана, а разрешалось только попить воды, если она рядом.

Единственной соперницей Елены Шевченко была американка Паскаль Фернандес, поэтому они сразу сошлись в финале.

Бой с тенью в исполнении Шевченко судьи оценили лучше: она победила со счетом 30-27 и стала чемпионкой мира.

Источник: sport.akipress.org