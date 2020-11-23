Российский эксперт: Конституционная реформа - не поле для конфронтации

Российский эксперт: Конституционная реформа - не поле для конфронтации

Вразные годы во многих странах мира наступал период изменений основного свода законов. Предпосылки к этому были различными, от политической нестабильности, неопределённости, до улучшения государственного управления. Поиски и конечная идентификация государственного самоопределения начинается именно с Конституции. Кыргызстан стоит на пороге очередной редакции главного документа страны.

«Нет ничего страшного, в самой попытке вновь изменить Конституцию. Важно, чтобы те изменения, о которых говорят, были нацелены на достижения благих целей и полномасштабного развития. Сейчас, как никогда важно понять это, что Конституционная реформа – это не поле для конфронтации. Не стоит из этого вновь начинать разделять страну на правых и виноватых, сторонников и оппонентов. Страна одна, для всех, между прочим. Нужно объединить весь интеллектуальный фонд Кыргызстана, консолидировать все силы и направить их в одно русло. Если в очередной раз возникла причина изменения главного закона страны, значит не всё в нём идеально. Стоит ещё раз проанализировать все за и против, все плюсы и минусы, довести, что называется, до идеала Конституцию, которая и будет локомотивом в дальнейшем развитии страны, прежде всего в политическом аспекте. Нет стабильности, значит снова стоит задуматься о том, что следует изменить и как правильно расставить акценты в новой уже редакции. Но самое важное в этом времени, это не спровоцировать новую волну недовольства. Кыргызстан, молодая самостоятельная республика. Она ещё сидит за партой и познаёт все сложности нынешнего порядка, как внутри себя, так и далеко за пределами. Я много в последнее время читал различных материалов, которые были связаны с этим вопросом в Кыргызстане. С некоторыми экспертами могу согласиться. Особенно мне понравилась мысль об эволюции процесса, который стоит за Конституционными реформами. Да, на самом деле это вполне может стать неким курсом, который, и призван, в конечном счете, вывести страну из нестабильности», - заметил российский политический обозреватель Евгений Донченко.

Конституционная реформа должна в очередной раз протестировать готовность ответственных лиц в шагах по направлению развития государства. Реформирование главного свода законов призвано укрепить кыргызскую государственность и весь народ республики. К данному процессу следует отнестись как к главе в истории, а то какой она получится, будет зависеть от всех нас.

«Можно согласиться и с этим. Конституция, это книга истории государства. Важен постоянный анализ того, что было записано в главном своде государственных законов, и какие события происходили в политической и общественной жизни во время действия какого-то из вариантов редакции. Анализ, еще раз анализ, это просто необходимо для того, чтобы не повторять ошибок. Те события, которые произошли сразу после парламентских выборов 4 октября этого года, вновь показали слабость самой системы. Значит нужно задуматься над причинами этого. Стоит поработать в направлении создания самой нерушимой системы власти, чтобы она не выглядела, как средоточие зла, которая будет преследовать методы узурпации, а сделать её просто эффективнее. Эффективность власти – в её действенности, открытости. Именно на это и следует сделать акцент при утверждении новой редакции Конституции. Я также всегда подчёркиваю ту идею, которая основывается на создании государственной идеологии. Не утопической, а реальной. Человеку нужна идея, он так устроен. Так дайте ему эту идею, которая будет закреплена на законных основаниях», - сказал эксперт.

При написании новой Конституции, действительно стоит задуматься над тем, чтобы отработать идеологический мотив. Просто дать конкретное описание того или иного, закрепить новый перечень обязанностей за ответственными лицами, наделить людей правами и свободами, как показала практика, недостаточно. Многие недооценивают силу государственной идеологии, другие её просто боятся как огня, памятуя о прошлом. Но на самом деле построить сильное государство без реальной, не заоблачной, или мифической, а вполне осязаемой идеи практически невозможно.

Поэтому Конституционная реформа, на самом деле, преследует только одну миссию – улучшить развитие государства, а вместе с тем и всего кыргызского народа.

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»