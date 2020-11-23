Садыр Жапаров по телефону поздравил сестер Шевченко с победой на турнире UFC
Кандидат на пост президента КР Садыр Жапаров поздравил Валентину Шевченко и Антонину Шевченко с победой в международном турнире UFC 225 в Лас-Вегасе, с успешной четвертой защитой титула UFC. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.
В телефонном разговоре Садыр Жапаров выразил слова поздравления Валентине и ее сестре Антонине. Он отметил, что кыргызский народ очень гордиться и ценить победу сестер Шевченко, и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов и побед.
Источник: Элгезит
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