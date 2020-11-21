Артем Новиков потребовал принять меры по стабилизации цен на лекарства

Государство готово к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков сказал в ходе заседания Республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается напряженной. «Ежедневно регистрируется свыше 400-500 новых случаев. В последние дни наблюдается позитивная динамика, однако мы должны быть готовы к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации. Необходимо приложить все усилия по недопущению новых человеческих жертв от коронавирусной инфекции», — сказал Новиков.
Он подчеркнул, что госпитализация заболевших должна проводиться оперативно и без очередей. «Следует подготовить четкий график по заполняемости койко-мест в медицинских учреждениях, а также по распределению лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Кроме того, важно обеспечить все больницы автономными генераторами энергоснабжения», — отметил Артем Новиков.
И.о. главы правительства сообщил, что в стране имеется достаточное количество лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
Вместе с тем, Министерству здравоохранения поручено провести мониторинг цен на медикаменты в регионах республики и продолжить работу по повышению уровня оснащенности больниц необходимым оборудованием и лекарственными препаратами.
Цены на необходимые при лечении COVID-19 препараты в областях не могут значительно отличаться от цен в городе Бишкек. Проведите еще раз мониторинг цен. Если требуется, примите меры по стабилизации цен. Все законодательные рычаги для этого на сегодняшний день имеются.
Первый вице-премьер-министр
Артем Новиков подчеркнул важность проведения необходимых мер по сдерживанию эпидемиологической ситуации.
«Как вы знаете, впереди новогодние праздники, далее досрочные выборы президента. Эти события связаны с увеличением контактов между людьми. Поэтому важно не допустить увеличения количества заболевших COVID-19 граждан. Система здравоохранения должна быть полностью готова к возможному увеличению числа пациентов в период новогодних праздников и предстоящих выборов», — заключил и.о. премьер-министра.
В ходе совещания была детально обсуждена ситуация по распространению COVID-19 в каждом регионе республики и даны соответствующие поручения по усилению работы с тяжелыми и крайне тяжелыми пациентами с коронавирусной инфекцией.
Источник: Элгезит
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