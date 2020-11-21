Изменения в Конституции могут помочь вывести бизнес из тени, - эксперт

На днях на общественное обсуждение был вынесен проект новой редакции конституции.

Референдум было предложено провести 10 января, в день досрочных президентских выборов. Однако, после публикации изменений, в социальных сетях начались активные дискуссии, многие были недовольны нововведениями и сообщали, что это не то, чего ожидали люди. Касательно изменений в Основном законе высказался эксперт, Президент Союза банков КР Анвар Абдраев.

Так, по мнению Абдраева, изменения в Конституции могут решить часть существенных проблем, особенно связанных с экономикой. Например, часть бизнеса может выйти из тени и открыто начать платить налоги, что в свою очередь может привести к значительному экономическому улучшению в стране. Кроме того, по мнению эксперта, необходимо продолжать и борьбу с коррупцией. В целом, говорит он, текущий год продемонстрировал то, что системные изменения необходимы.

«Мы видим, что уже заседает конституционное совещание, уже создан орган, опубликован состав, предложено вести записи, трансляции. Мы тоже готовим свое предложение, в частности касательно бизнеса. Мы хотим внести некоторые статьи – ЖК принимает законы и необходимо добавить, что он даёт официальное толкование. Также ЖК надо не только заниматься законотворческой деятельностью, но и давать разъяснение, особенно спорных вопросов по поводу бизнеса. Такие пожелания есть. Второй момент – это более общее мнение, и я к нему присоединяюсь. В Конституции надо закрепить меру ответственности, если это будет та редакция, которая предлагается. У президента должна быть ответственность. Перед кем будет эта ответственность и кто его будет контролировать. Здесь должна быть система контроля. В целом, я думаю, вопрос новой Конституции или поправок, наверное возникла ситуация в обществе и стране, что надо коренным образом всё менять, особенно в связи с теми событиями, которые произошли в этом году – пандемия, выборы. Мы все видели как это всё проходило и наверное, так дальше продолжаться не может. Мы увидели слабость власти и людей, которые непосредственно должны были от имени народа выступать в парламенте. В новом законе надо поставить все точки. Не должна повторяться та ситуация, которая происходит сейчас», - поделился Абдраев.

Источник: ИАЦ «Кабар»