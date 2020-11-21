Талант Мамытов поздравил сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры Кыргызской Республики, сообщили в аппарате президента.
Ниже приводится текст поздравления:
«Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника — Дня работника прокуратуры Кыргызской Республики!
Со дня обретения государственной независимости органы прокуратуры надежно стоят на страже соблюдения законности и правопорядка в стране, подчас выступая непримиримым борцом со „злом, проистекающим из-за беззакония, коррупции и неправосудия“.
Сегодня, когда страна оказалась в сложной ситуации после недавних октябрьских событий, роль и значение органов прокуратуры в укреплении основ правового государства и кыргызской государственности, значительно возрастают.
Очевидно, что в этих условиях от того, насколько эффективно и своевременно будет осуществляться в дальнейшем защита нарушенных прав граждан и интересов государства, насколько четко и грамотно будет проводиться борьба с терроризмом, преступностью и коррупцией, а также от профессионализма и бескомпромиссности каждого работника, зависит не только авторитет органов прокуратуры, но и будущее всего Кыргызстана.
Уверен, что Вы и дальше будете беречь, и приумножать свои профессиональные традиции, честно и преданно служить государству, народу и закону.
Крепкого здоровья всем вам и вашим близким, счастья и благополучия!»
Источник: Кабар
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