Талант Мамытов поздравил сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником

Талант Мамытов поздравил сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры Кыргызской Республики, сообщили в аппарате президента.

Ниже приводится текст поздравления:

«Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!

Примите мои искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника — Дня работника прокуратуры Кыргызской Республики!

Со дня обретения государственной независимости органы прокуратуры надежно стоят на страже соблюдения законности и правопорядка в стране, подчас выступая непримиримым борцом со „злом, проистекающим из-за беззакония, коррупции и неправосудия“.

Сегодня, когда страна оказалась в сложной ситуации после недавних октябрьских событий, роль и значение органов прокуратуры в укреплении основ правового государства и кыргызской государственности, значительно возрастают.

Очевидно, что в этих условиях от того, насколько эффективно и своевременно будет осуществляться в дальнейшем защита нарушенных прав граждан и интересов государства, насколько четко и грамотно будет проводиться борьба с терроризмом, преступностью и коррупцией, а также от профессионализма и бескомпромиссности каждого работника, зависит не только авторитет органов прокуратуры, но и будущее всего Кыргызстана.

Уверен, что Вы и дальше будете беречь, и приумножать свои профессиональные традиции, честно и преданно служить государству, народу и закону.

Крепкого здоровья всем вам и вашим близким, счастья и благополучия!»

Источник: Кабар