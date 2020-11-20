Городской суд оставил Кубана Ажимудинова под стражей

6 октября Ажимудинов был освобожден из-под стражи, но через несколько дней снова водворен в СИЗО-1.

Бишкекский городской суд оставил под стражей основателя интернет-провайдера «Акнет» Кубана Ажимудинова до 13 января 2021 года.

Как сообщили «Азаттыку» в пресс-службе суда 20 ноября, апелляционное заявление адвокатов Ажимудинова не было удовлетворено.

6 октября Ажимудинов был освобожден из-под стражи, но через несколько дней снова водворен в СИЗО-1.

В ноябре сторонники Кубана Ажимудинова провели пресс-конференцию в Бишкеке и заявили, что он был задержан без оснований, обратившись к исполняющему обязанности президента Садыру Жапарову с просьбой освободить его из-под стражи. На пресс-конференцию также пришли сотрудники компании «Акнет» и пытались помешать ее проведению. После этого они устроили акцию протеста на Площади Победы. Они выступили против Ажимудинова.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) в конце 2018 года выявила факты уклонения от уплаты 150 млн сомов налогов в «Акнете». В начале 2019-го стало известно, что сумма возмещена, а расследование прекращено. Но после поручения Генеральной прокуратуры расследование продолжила следственная службы МВД и выявила дополнительные факты уклонения от уплаты налогов на 616 млн 816 тысяч сомов и присвоения и растраты 384 млн 901 тысячи сомов.

В мае 2019 года президент «Акнета» Кубан Ажимудинов и задержанные вместе с ним представители фирмы «Строй сеть» были водворены в СИЗО. В декабре 2019 года сообщалось, что дело передано в суд.

Источник: Азаттык