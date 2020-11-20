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Состав Конституционного совещания

Состав Конституционного совещания

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому Конституционное совещание образовано в следующем составе:

Борубашев Бекбосун Ишенбекович

– заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета им.
Б. Ельцина, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, председатель Конституционного совещания;

Керезбеков Канат Керезбекович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК, заместитель председателя Конституционного совещания;

Тогусаков Осмон Асанкулович

– вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, заместитель председателя Конституционного совещания;

Абдраимов Абсалам

– эксперт по местному самоуправлению;

Автандилова Сайкал Молдошевна

– доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;

Айдаров Салайдин Абдираевич

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Акматалиев Абдылдажан Амантурович

– председатель отделения общественных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик;

Алиев Медер Кубанычевич

– независимый эксперт;

Алимбеков Нурбек Каарыевич

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Алымбеков Кенешбек Асанкожоевич

– профессор Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор технических наук;

Аманалиев Урмат Олжобекович

– профессор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор юридических наук;

Арабаев Автандил Анисович

– декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;

Арабаев Чолпонкул Исаевич

– директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Аркабаев Нооманжан Акматович

– экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Асанканов Абылабек Асанканович

– директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Атабеков Боконбай

– общественный деятель;

Ашыралиев Кемель

– общественный деятель;

Баетов Батыркул Исаевич

– профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, доктор экономических наук;

Байджиев Мар Ташиевич

– академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;

Байсалов Эдиль Жолдубаевич

– Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

Бардинова Нуржан Арзыкуловна

– статс-секретарь Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;

Бокоев Кенжебек Сатымкулович

 – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Бокоев Жаныбек Абдраевич

– профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат юридических наук;

Болтобаева Венера Мурзаевна

– директор ОФ «Центр аналитических исследований ЛАРК»;

Ботоева Чынара Кычийевна

– начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, доктор юридических наук, доцент;

Джаилов Жумабек Сатаевич

– профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор экономических наук;

Джаманкулов Марат Тургунбаевич

– министр юстиции Кыргызской Республики;

Джураев Абубакир Мухтарович

 – заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор;

Естебесов Адыл Жээнбекович

– заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Жапаров Акылбек Усенбекович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Бир Бол»;

Жапаров Турдубек Турдалиевич

– доцент Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор экономических наук;

Жунус уулу Адыл

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Зулушев Курманкул Токторалыевич

– Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Ибраев Байтемир Карыпбекович

– экс-Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Иминов Махамаджан Саитович

– заведующий отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Исаков Эсенгул Байдалиевич

– экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Исмаилов Нурлан Асанович

– заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета «Ала-Тоо», кандидат юридических наук, доцент;

Исманов Таалайбек Кадырович

– доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК «Международный университет Кыргызстана», доктор юридических наук;

Кадыралиев Алмаз Токтобекович

– доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, кандидат экономических наук;

Кайыпов Марат Таштанович

 – общественный деятель;

Калиева Гульбара Утюровна

– председатель Верховного суда Кыргызской Республики;

Карашев Аалы Азимович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Кенжебаев Байгазы Бобунович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Койчуманова Чолпон Урушбековна

– руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук, профессор;

Кошалиев Кадыр Амиракулович

– журналист, общественный деятель;

Курманкожоев Улугбек Мукамбаевич

– магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;

Курманов Данияр Кубанычбекович

– заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Кыдыралиев Сыргак Капарович

– доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук;

Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Летова Ирина Витальевна

– независимый эксперт;

Малабаев Болот Нурбаевич

– докторант юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Мамасаидов Алимардонбек Махаммаджанович

– адвокат, кандидат юридических наук;

Маматалиев Марлен Абдырахманович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Маматкеримова Гульмира Рысбековна

– независимый эксперт;

Мамытов Токон Болотбекович

 – Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

Молдобекова Гулкан Сакиновна

 – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Мукасов Ысманалы Мукасович

– заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Мураталиев Мелис Казакбаевич

– руководитель фонда «Бакдоолот»;

Мусаев Сыртбай Жолдошович

– директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор;

Мутуев Нурдин Аманканович

– журналист, общественный деятель;

Нурматов Темирбек Асанович

– доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;

Омурзаков Аманбай Токторович

– генеральный директор ОсОО «Фонд Регистр»;

Орозбаев Бектурган

– заместитель директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики;

Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич

– доктор физико-математических наук;

Примов Улан Бердибаевич

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Райымкулов Бактыбек Кемелбекович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Райымкулов Билим Сардалбекович

– председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики;

Салиев Бахтияр Усманович

– директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

Саралаев Нур Керимкулович

– директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор философских наук;

Сарыбаев Асанбек Мукашевич

– общественный деятель;

Сманалиев Кынат Мойнокович

– декан юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук, профессор;

Сооданбеков Жумагул

– общественный деятель, академик;
Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Ата Мекен»;

Сыдыкова Лейла Чынтургановна

– проректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор юридических наук;

Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Онугуу-Прогресс»;

Токсонбаев Болот Темирбекович

– доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор экономических наук;

Токтобаев Болот Токтомышевич

– заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук;

Торалиев Садирдин

– общественный деятель;

Турсунбаева Назира Сартбаевна

– доцент кафедры международного и конституционного права, Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б. Ельцина, кандидат юридических наук;

Турсунбек Акун

– экс-Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Бир Бол»;

Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Чакиев Максат Жолдошбекович

– почетный профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Шайымбетов Казыбек Орозакунович

– экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Шамшиев Улан Насирдинович

– независимый эксперт;

Шерипов Нурлан Турганбекович

– доктор юридических наук, профессор, конституционалист;

Эргешов Зайырбек Жолчуевич

– экс-директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики;

Эсеналиев Эркин Шаршенбекович

– общественный деятель;

Юсуров Абдумажит Лелезович

– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Онугуу-Прогресс».
           

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