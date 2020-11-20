Состав Конституционного совещания
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому Конституционное совещание образовано в следующем составе:
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Борубашев Бекбосун Ишенбекович
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– заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета им.
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Керезбеков Канат Керезбекович
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– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК, заместитель председателя Конституционного совещания;
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Тогусаков Осмон Асанкулович
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– вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, заместитель председателя Конституционного совещания;
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Абдраимов Абсалам
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– эксперт по местному самоуправлению;
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Автандилова Сайкал Молдошевна
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– доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;
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Айдаров Салайдин Абдираевич
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– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;
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Акматалиев Абдылдажан Амантурович
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– председатель отделения общественных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик;
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Алиев Медер Кубанычевич
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– независимый эксперт;
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Алимбеков Нурбек Каарыевич
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– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;
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Алымбеков Кенешбек Асанкожоевич
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– профессор Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор технических наук;
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Аманалиев Урмат Олжобекович
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– профессор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор юридических наук;
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Арабаев Автандил Анисович
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– декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;
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Арабаев Чолпонкул Исаевич
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– директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;
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Аркабаев Нооманжан Акматович
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– экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
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Асанканов Абылабек Асанканович
|
– директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;
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Атабеков Боконбай
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– общественный деятель;
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Ашыралиев Кемель
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– общественный деятель;
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Баетов Батыркул Исаевич
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– профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, доктор экономических наук;
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Байджиев Мар Ташиевич
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– академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;
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Байсалов Эдиль Жолдубаевич
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– Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;
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Бардинова Нуржан Арзыкуловна
|
– статс-секретарь Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;
|
Бокоев Кенжебек Сатымкулович
|– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;
|
Бокоев Жаныбек Абдраевич
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– профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат юридических наук;
|
Болтобаева Венера Мурзаевна
|
– директор ОФ «Центр аналитических исследований ЛАРК»;
|
Ботоева Чынара Кычийевна
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– начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, доктор юридических наук, доцент;
|
Джаилов Жумабек Сатаевич
|
– профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор экономических наук;
|
Джаманкулов Марат Тургунбаевич
|
– министр юстиции Кыргызской Республики;
|
Джураев Абубакир Мухтарович
|– заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор;
|
Естебесов Адыл Жээнбекович
|
– заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
|
Жапаров Акылбек Усенбекович
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Бир Бол»;
|
Жапаров Турдубек Турдалиевич
|
– доцент Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор экономических наук;
|
Жунус уулу Адыл
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;
|
Зулушев Курманкул Токторалыевич
|
– Генеральный прокурор Кыргызской Республики;
|
Ибраев Байтемир Карыпбекович
|
– экс-Генеральный прокурор Кыргызской Республики;
|
Иминов Махамаджан Саитович
|
– заведующий отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики;
|
Исаков Эсенгул Байдалиевич
|
– экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
|
Исмаилов Нурлан Асанович
|
– заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета «Ала-Тоо», кандидат юридических наук, доцент;
|
Исманов Таалайбек Кадырович
|
– доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК «Международный университет Кыргызстана», доктор юридических наук;
|
Кадыралиев Алмаз Токтобекович
|
– доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, кандидат экономических наук;
|
Кайыпов Марат Таштанович
|– общественный деятель;
|
Калиева Гульбара Утюровна
|
– председатель Верховного суда Кыргызской Республики;
|
Карашев Аалы Азимович
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;
|
Кенжебаев Байгазы Бобунович
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;
|
Койчуманова Чолпон Урушбековна
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– руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук, профессор;
|
Кошалиев Кадыр Амиракулович
|
– журналист, общественный деятель;
|
Курманкожоев Улугбек Мукамбаевич
|
– магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;
|
Курманов Данияр Кубанычбекович
|
– заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
|
Кыдыралиев Сыргак Капарович
|
– доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук;
|
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;
|
Летова Ирина Витальевна
|
– независимый эксперт;
|
Малабаев Болот Нурбаевич
|
– докторант юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;
|
Мамасаидов Алимардонбек Махаммаджанович
|
– адвокат, кандидат юридических наук;
|
Маматалиев Марлен Абдырахманович
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;
|
Маматкеримова Гульмира Рысбековна
|
– независимый эксперт;
|
Мамытов Токон Болотбекович
|– Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;
|
Молдобекова Гулкан Сакиновна
|– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;
|
Мукасов Ысманалы Мукасович
|
– заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;
|
Мураталиев Мелис Казакбаевич
|
– руководитель фонда «Бакдоолот»;
|
Мусаев Сыртбай Жолдошович
|
– директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор;
|
Мутуев Нурдин Аманканович
|
– журналист, общественный деятель;
|
Нурматов Темирбек Асанович
|
– доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;
|
Омурзаков Аманбай Токторович
|
– генеральный директор ОсОО «Фонд Регистр»;
|
Орозбаев Бектурган
|
– заместитель директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики;
|
Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич
|
– доктор физико-математических наук;
|
Примов Улан Бердибаевич
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;
|
Райымкулов Бактыбек Кемелбекович
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;
|
Райымкулов Билим Сардалбекович
|
– председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики;
|
Салиев Бахтияр Усманович
|
– директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;
|
Саралаев Нур Керимкулович
|
– директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор философских наук;
|
Сарыбаев Асанбек Мукашевич
|
– общественный деятель;
|
Сманалиев Кынат Мойнокович
|
– декан юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук, профессор;
|
Сооданбеков Жумагул
|
– общественный деятель, академик;
|Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович
|– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Ата Мекен»;
|
Сыдыкова Лейла Чынтургановна
|
– проректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор юридических наук;
|
Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Онугуу-Прогресс»;
|
Токсонбаев Болот Темирбекович
|
– доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор экономических наук;
|
Токтобаев Болот Токтомышевич
|
– заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук;
|
Торалиев Садирдин
|
– общественный деятель;
|
Турсунбаева Назира Сартбаевна
|
– доцент кафедры международного и конституционного права, Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б. Ельцина, кандидат юридических наук;
|
Турсунбек Акун
|
– экс-Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;
|
Турусбеков Бактыбек Сагындыкович
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Бир Бол»;
|
Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;
|
Чакиев Максат Жолдошбекович
|
– почетный профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;
|
Шайымбетов Казыбек Орозакунович
|
– экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
|
Шамшиев Улан Насирдинович
|
– независимый эксперт;
|
Шерипов Нурлан Турганбекович
|
– доктор юридических наук, профессор, конституционалист;
|
Эргешов Зайырбек Жолчуевич
|
– экс-директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики;
|
Эсеналиев Эркин Шаршенбекович
|
– общественный деятель;
|
Юсуров Абдумажит Лелезович
|
– депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Онугуу-Прогресс».
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