Состав Конституционного совещания

Борубашев Бекбосун Ишенбекович – заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета им.

Б. Ельцина, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, председатель Конституционного совещания;

Керезбеков Канат Керезбекович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК, заместитель председателя Конституционного совещания;

Тогусаков Осмон Асанкулович – вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, заместитель председателя Конституционного совещания;

Абдраимов Абсалам – эксперт по местному самоуправлению;

Автандилова Сайкал Молдошевна – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;

Айдаров Салайдин Абдираевич – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Акматалиев Абдылдажан Амантурович – председатель отделения общественных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик;

Алиев Медер Кубанычевич – независимый эксперт;

Алимбеков Нурбек Каарыевич – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Алымбеков Кенешбек Асанкожоевич – профессор Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор технических наук;

Аманалиев Урмат Олжобекович – профессор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор юридических наук;

Арабаев Автандил Анисович – декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;

Арабаев Чолпонкул Исаевич – директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Аркабаев Нооманжан Акматович – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Асанканов Абылабек Асанканович – директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Атабеков Боконбай – общественный деятель;

Ашыралиев Кемель – общественный деятель;

Баетов Батыркул Исаевич – профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, доктор экономических наук;

Байджиев Мар Ташиевич – академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;

Байсалов Эдиль Жолдубаевич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

Бардинова Нуржан Арзыкуловна – статс-секретарь Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;

Бокоев Кенжебек Сатымкулович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Бокоев Жаныбек Абдраевич – профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат юридических наук;

Болтобаева Венера Мурзаевна – директор ОФ «Центр аналитических исследований ЛАРК»;

Ботоева Чынара Кычийевна – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, доктор юридических наук, доцент;

Джаилов Жумабек Сатаевич – профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор экономических наук;

Джаманкулов Марат Тургунбаевич – министр юстиции Кыргызской Республики;

Джураев Абубакир Мухтарович – заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор;

Естебесов Адыл Жээнбекович – заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

Жапаров Акылбек Усенбекович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Бир Бол»;

Жапаров Турдубек Турдалиевич – доцент Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, доктор экономических наук;

Жунус уулу Адыл – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Зулушев Курманкул Токторалыевич – Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Ибраев Байтемир Карыпбекович – экс-Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Иминов Махамаджан Саитович – заведующий отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Исаков Эсенгул Байдалиевич – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Исмаилов Нурлан Асанович – заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета «Ала-Тоо», кандидат юридических наук, доцент;

Исманов Таалайбек Кадырович – доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК «Международный университет Кыргызстана», доктор юридических наук;

Кадыралиев Алмаз Токтобекович – доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, кандидат экономических наук;

Кайыпов Марат Таштанович – общественный деятель;

Калиева Гульбара Утюровна – председатель Верховного суда Кыргызской Республики;

Карашев Аалы Азимович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Кенжебаев Байгазы Бобунович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан»;

Койчуманова Чолпон Урушбековна – руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук, профессор;

Кошалиев Кадыр Амиракулович – журналист, общественный деятель;

Курманкожоев Улугбек Мукамбаевич – магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;

Курманов Данияр Кубанычбекович – заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Кыдыралиев Сыргак Капарович – доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук;

Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Летова Ирина Витальевна – независимый эксперт;

Малабаев Болот Нурбаевич – докторант юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Мамасаидов Алимардонбек Махаммаджанович – адвокат, кандидат юридических наук;

Маматалиев Марлен Абдырахманович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Маматкеримова Гульмира Рысбековна – независимый эксперт;

Мамытов Токон Болотбекович – Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

Молдобекова Гулкан Сакиновна – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Мукасов Ысманалы Мукасович – заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

Мураталиев Мелис Казакбаевич – руководитель фонда «Бакдоолот»;

Мусаев Сыртбай Жолдошович – директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор;

Мутуев Нурдин Аманканович – журналист, общественный деятель;

Нурматов Темирбек Асанович – доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук;

Омурзаков Аманбай Токторович – генеральный директор ОсОО «Фонд Регистр»;

Орозбаев Бектурган – заместитель директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики;

Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич – доктор физико-математических наук;

Примов Улан Бердибаевич – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция СДПК;

Райымкулов Бактыбек Кемелбекович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Райымкулов Билим Сардалбекович – председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики;

Салиев Бахтияр Усманович – директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

Саралаев Нур Керимкулович – директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор философских наук;

Сарыбаев Асанбек Мукашевич – общественный деятель;

Сманалиев Кынат Мойнокович – декан юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук, профессор;

Сооданбеков Жумагул – общественный деятель, академик;

Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Ата Мекен»;

Сыдыкова Лейла Чынтургановна – проректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, доктор юридических наук;

Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Онугуу-Прогресс»;

Токсонбаев Болот Темирбекович – доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор экономических наук;

Токтобаев Болот Токтомышевич – заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук;

Торалиев Садирдин – общественный деятель;

Турсунбаева Назира Сартбаевна – доцент кафедры международного и конституционного права, Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б. Ельцина, кандидат юридических наук;

Турсунбек Акун – экс-Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Бир Бол»;

Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фракция «Республика-Ата Журт»;

Чакиев Максат Жолдошбекович – почетный профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

Шайымбетов Казыбек Орозакунович – экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Шамшиев Улан Насирдинович – независимый эксперт;

Шерипов Нурлан Турганбекович – доктор юридических наук, профессор, конституционалист;

Эргешов Зайырбек Жолчуевич – экс-директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики;

Эсеналиев Эркин Шаршенбекович – общественный деятель;