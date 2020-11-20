В МВД уверяют, что депутатов вызывают на допрос не из-за их политических взглядов

В МВД КР ответили, по какому поводу вызывают некоторых депутатов на допрос.

В ведомстве отметили, в настоящее время проводится расследование по фактам событий, которые начались 5-6 октября и продолжились 9 октября.

Как сообщили в МВД, в ряде информационных агентств опубликованы обращения некоторых общественных организаций по поводу вызова на допрос в МВД ряда депутатов Жогорку Кенеша.

Активисты называют действия правоохранительных органов давлением на законодательную ветвь власти, а именно на тех народных избранников, которые имеют противоположное мнение о Конституции, дате выборов в парламент и президенте.

В этой связи Министерство внутренних дел заявляет, что в настоящее время проводится расследование по фактам событий, которые начались 5-6 октября и продолжились 9 октября.

В рамках досудебного производства следователям необходимо допросить в качестве свидетелей ряд граждан, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, общественные деятели, а также депутаты парламента.

«Подробности дела мы пока не можем разглашать из-за тайны следствия. Призываем представителей некоторых общественных организаций воздержаться от опрометчивых заявлений и не связывать проводимые следственные мероприятия с политикой, это неуместно и неправильно.

Напоминаем, что органы внутренних дел всегда были и остаются вне политики», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар