В МВД уверяют, что депутатов вызывают на допрос не из-за их политических взглядов

В МВД КР ответили, по какому поводу вызывают некоторых депутатов на допрос.
В ведомстве отметили, в настоящее время проводится расследование по фактам событий, которые начались 5-6 октября и продолжились 9 октября.
Как сообщили в МВД, в ряде информационных агентств опубликованы обращения некоторых общественных организаций по поводу вызова на допрос в МВД ряда депутатов Жогорку Кенеша.
Активисты называют действия правоохранительных органов давлением на законодательную ветвь власти, а именно на тех народных избранников, которые имеют противоположное мнение о Конституции, дате выборов в парламент и президенте.
В этой связи Министерство внутренних дел заявляет, что в настоящее время проводится расследование по фактам событий, которые начались 5-6 октября и продолжились 9 октября.
В рамках досудебного производства следователям необходимо допросить в качестве свидетелей ряд граждан, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, общественные деятели, а также депутаты парламента.
«Подробности дела мы пока не можем разглашать из-за тайны следствия. Призываем представителей некоторых общественных организаций воздержаться от опрометчивых заявлений и не связывать проводимые следственные мероприятия с политикой, это неуместно и неправильно.
Напоминаем, что органы внутренних дел всегда были и остаются вне политики», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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