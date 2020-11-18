Торобай Зулпукаров и Иса Омуркулов сбежали из страны 5 октября?

По всей видимости, именно поэтому Сооронбай Жээнбеков после беспорядков не мог найти Торобая Зулпукарова.

Как сообщили собственные источники, во время беспорядков после выборов Иса Омуркулов, Торобай Зулпукаров, один сотрудник отдела внешней политики аппарата президента ночью 5 октября сбежали в Казахстан.

«Беглецы» пересекли границы через пункт пропуска «Ак-Тилек» в Канте, с казахской стороны их встретили джигиты по прозвищу Таха и Малыш. Через два дня упомянутые люди решили вернуться в Кыргызстан, но на границе возникли трудности и им пришлось заплатить 20 тысяч долларов США.

Отмечается, что вернуться им помогло тогдашнее руководство ГКНБ. Эта информация может быть подтверждена по результатам наших журналистских наблюдений. А кто знает, может «молодцы», чьи имена были упомянуты, сами расскажут.

По всей видимости, уроженец Ысык-Аты, «местный» Иса Омуркулов рассказал, через какой пункт будет легче перебраться в Казахстан. Интересно то, что когда возникли трудности, представители «Биримдика» и «Мекеним Кыргызстана» решили бежать вместе.

По всей видимости, именно поэтому Сооронбай Жээнбеков после беспорядков не мог найти Торобая Зулпукарова. Как сообщают его приближенные, Сооронбай Жээнбеков обиделся на младшего брата Асылбека за то, что он поддерживал Торобая и не устает вспоминать, как пожинавший плоды их власти Зулпукаров сбежал.

Источник: газета «Факты.kg» №27 от 17.11.2020 / стр. 5