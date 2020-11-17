Казахстан направит в Кыргызстан 400 мобильных аппаратов ИВЛ и медмаски
Правительство Казахстана в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией окажет гуманитарную помощь Кыргызской Республике. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан будет поставлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях.
Решение было принято в связи с официальным обращением кыргызской стороны в целях обеспечения населения изделиями медицинского назначения.
Источник: Элгезит
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