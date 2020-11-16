(Видео) “Не хотите работать – освободите место”, – Балбак Тулобаев подчиненным

Мэр Бишкека Балбак Тулобаев провел совещание с руководителями муниципальных служб.

Во время собрания Тулобаев раскритиковал работу своих сотрудников.

“Не хотите работать – освободите место. Я два года работал в мэрии. Всегда проблема – это транспорт. Качаете головой и сидите. Проблема не решается. Мне на Facebook каждый пишут о какой-либо проблеме. А вы элементарные вещи не можете выполнить“, – говорит Тулобаев.

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Источник: reporter.kg