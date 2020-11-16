Пресс-центр "ВБ": Новые факты по делу убийства баткенского прокурора
Пресс-центр "Вечерний Бишкек"
19 ноября, 11.00 часов.
Тема: Новые факты по делу убийства баткенского прокурора
"Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров ранее заявил, что даст указание, чтобы дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова было пересмотрено. В этой связи родственники осужденного Мелиса Калыкова намерены представить общественности новые факты по этому делу, которые, по их словам, напрочь рушат версию обвинения Подробнее на предстоящей пресс-конференции".
Участники пресс-конференции:
Дариха Калыкова – сестра Мелиса Калыкова
Сартбай Жайчыбеков - адвокат
Нурлан Балтабаев – бывший сотрудник правоохранительных органов
Наим Дехканов - свидетель
Пресс-конференция будет транслироваться на странице VB.KG в фейсбуке
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 88-18-09
Источник: vb.kg
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