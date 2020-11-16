Брат первого замглавы МВД Суйуна Омурзакова водворен в СИЗО ГКНБ на 2 месяца

Сотрудник ошской прокуратуры Улук Омурзаков подозревается в захвате угольного месторождения
Брат первого замглавы МВД, генерала Суйунбека Омурзакова — Улук — водворен в СИЗО ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.
- Улук Омурзаков на прошлой неделе был водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца,- уточнили там.
Напомним, 3 ноября текущего года в ходе встречи и. о. президента Садыра Жапарова с населением Оша местный житель Канназар Ыдырысов рассказал, что его притесняет родной брат первого заместителя министра внутренних дел КР Суйунбека Омурзакова — Улук Омурзаков.
В тот же день Ыдырысов был приглашен в ГКНБ для установления обстоятельств озвученного им вопроса.
4 ноября житель южной столицы обратился в ГКНБ с письменным заявлением о принятии мер в отношении гражданина Улука Омурзакова, который около года назад незаконно захватил угольное месторождение ОсОО «Жолчырак», соучредителем которого является заявитель, а также вымогал у него денежные средства так называемой доли.
Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ (журнал учета информации).
При этом Генеральная прокуратура проверку по доводам заявителя поручила прокуратуре Оша.
Вместе с тем генеральному прокурору направлена информация о том, что Улук Омурзаков является сотрудником органов прокуратуры для принятия соответствующих решений.
6 ноября Ыдырысов был приглашен в центральный аппарат ГКНБ для дальнейшей дачи показаний о поступающих угрозах ему и его семье со стороны Омурзакова.
Источник: vesti.kg
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