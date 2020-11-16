Конституция должна стать опорой для граждан и истинным развитием демократической государственности в КР – российский политолог

После смены власти в Кыргызстане первое, о чём заговорили – о назревшей Конституционной реформе.

Некоторые выразили мнение, что это - требование времени, другие не совсем понимают, для чего это делать прямо сейчас. Но предпосылки к изменениям всё-таки назрели. Причин для этого действительно много. Прежде всего, стоит добиться стабильности. И именно Конституционная реформа должна привести страну именно к этому состоянию.

Как заявил российский политолог Дмитрий Кисурин, «надо выделить то, что новая власть Кыргызстана сдержала первые данные обещания, которые заключались в том, что в самой ближайшей перспективе будет наведён элементарный общественно-политический порядок, и начата работа по налаживанию экономического и инвестиционного климата в стране. Конституционная реформа, это также довольно фундаментальный пласт гранита, который нужно будет в прямом смысле грызть, чтобы добиться успеха. Тут важно, чтобы Конституция всё-таки смогла стать настоящим сводом законов, чтобы были конкретно прописаны все права и обязанности, начиная от верхних эшелонов власти, заканчивая обыкновенными гражданами. Хотя как раз стоит сделать граждан страны стержнем Конституции, чтобы люди знали, что есть такой свод законов, который един для всех и каждого, который их будет защищать и закреплять за ними различного рода правовые обязанности, но и не забудет о свободах, которые так важны. Самое страшное, это узурпация власти. Как показывает история человечества, любая попытка строить государство на платформе тирании, авторитаризма заканчивается плачевно и рано или поздно такие государства терпят крах. Воля народа сильнее. Надо сказать, что нынешняя смена власти не имела критических последствий. Это высоко можно оценить, как по отношению к бывшему Президенту КР Сооронбаю Жээнбекову, так и возглавившему на тот момент страну Садыру Жапарову. Тот факт, что новый политический лидер Жапаров последователен в своих словах и действиях, тоже говорит о его серьёзности, о его открытости и честности. На днях он сложил себя полномочия временно исполняющего обязанности главы государства и Премьер-министра КР, чтобы пойти на выборы Президента страны, не имея за спиной административного ресурса. Это здравое, а главное взрослое решение. Кстати именно это может сыграть положительную роль в намеченной реформе. Как данные события, которые имеют адекватность в принятии решений, это прямая демонстрация нового пути развития демократии в этой центрально-азиатской республике. Кыргызстан и без того имеет имидж демократического государства на всём постсоветском пространстве. Многие это пытаются называть недееспособностью, которая влечёт за собой нестабильность в политической элите, в обществе, в социуме. Но нужно в таких случаях уметь читать и между строк. Политически Кыргызстан учиться методом проб и ошибок, но, как говорится, не сделаешь шага, не научишься ходить. Пусть республику часто носит из стороны в сторону, но тот демократический курс развития, который виден не вооружённым взглядом, и который стал во главе угла всего государственного развития, будет вознаграждён. Страна не собирается пособничать узурпации власти, и это несколько раз было наглядно продемонстрировано. Поэтому лично я с большим оптимизмом смотрю на будущее Кыргызстана».

Надо признать то, что в Кыргызской Республике проводились неоднократные Конституционные реформы, которые характеризовались противоречивостью и незавершенностью результатов. Поэтому в этот раз, если нынешние власти всерьёз заговорили об этом, как об острой необходимости следует исправить всё то, что доселе мешало всестороннему развитию государства и общества в Кыргызстане.

«Именно предполагаемая Конституционная реформа должна привести весь государственный уклад в то русло стабильности и дальнейшего развития, которого у Кыргызстана пока не было. Скажу так, что Кыргызстан довольно смело, принимал политические решения, это касалось и объявления нового государственного курса – парламентской формы правления. Это решение многие не поняли, другие начали критиковать, но одно было ясно, это первая республика из бывших Советских, которая так смело, решила идти настоящим демократическим путём. Но раз в воздухе вновь повис вопрос об изменениях в главном своде законов государства, значит, и эта проба была пока лишь попыткой искать идеальную политическую модель для развития государственности в Кыргызстане. Поиски же должны привести кыргызский народ, общество, власть к решению многих проблем. Через это проходят практически все молодые государства, которые получили независимость в начале 90-х годов. Эти процессы вполне логичны на постсоветском пространстве. Именно через метод проб и ошибок, как говорил выше, такая страна, как Кыргызстан может выйти из состояния подвешенности и стать большим значимым государством во всём геополитическом регионе Центральной Азии и не только», - подчеркнул российский эксперт.

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»