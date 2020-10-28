Мелис Мырзакматов уехал из Кыргызстана, но обещал вернуться

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов уехал из Кыргызстана.
Информацию 24.kg подтвердили люди из его окружения.
По их словам, Мелис Мырзакматов выехал из страны по делам.
«Он уехал на время по своим делам. Скоро вернется. Мелисбек Жоошбаевич — свободный человек и может передвигаться как внутри страны, так и за ее предалами», — отметили его близкие.
Напомним, что Верховный суд недавно оправдал экс-мэра Оша за отсутствием состава преступления.
Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Ранее он был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.
Источник: 24.kg
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