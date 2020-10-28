Освобождение Батукаева. Адвокат просит допросить Алмазбека Атамбаева

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек.
В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой.
В ходе заседания адвокат Аиды Саляновой Рабига Садыкова заявила ходатайство о допросе в качестве свидетеля бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
По ее словам, Атамбаев должен дать свои показания по делу освобождения Азиза Батукаева и участия в этом процессе Аиды Саляновой. В случае если это не представляется возможным, то, по мнению юриста, можно допросить бывшего главу государства в онлайн-режиме.
Гособвинители оставили ходатайство на усмотрение суда, объяснив, что ранее бывший президент отказался от участия в этом деле и дачи показаний.
Судья Жыпара Сабырова оставила открытым ходатайство, пояснив, что из СИЗО-1, СИЗО ГКНБ и других учреждений арестанты не вывозятся в связи с пандемией коронавируса. Суд, по ее словам, должен уточнить, имеется ли видеосвязь в учреждении, где находится Алмазбек Атамбаев.
Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой выделено в отдельное производство, так как она не стала признавать свою вину.
Источник: 24.kg
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