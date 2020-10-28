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Финпол: Задержан директор Центра судебных представительств правительства

Шамбетова подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Финансовой полицией задержан директор Центра судебных представительств Правительства КР Тимур Шамбетов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Шамбетова подозревают в злоупотреблении служебным положением.

"Следствием установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц Центра судебных представительств Правительства Кыргызской Республики и Министерства финансов КР государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 12 млн долларов США (около 1 мдрл. сомов)", - говорится в сообщении пресс-службы ГСБЭП.

В настоящее время дело расследуется, и проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных лиц из числа высокопоставленных чиновников.

Источник: vb.kg

           

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