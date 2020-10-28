Финпол: Задержан директор Центра судебных представительств правительства

Шамбетова подозревают в злоупотреблении служебным положением.
Финансовой полицией задержан директор Центра судебных представительств Правительства КР Тимур Шамбетов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.
Шамбетова подозревают в злоупотреблении служебным положением.
"Следствием установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц Центра судебных представительств Правительства Кыргызской Республики и Министерства финансов КР государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 12 млн долларов США (около 1 мдрл. сомов)", - говорится в сообщении пресс-службы ГСБЭП.
В настоящее время дело расследуется, и проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных лиц из числа высокопоставленных чиновников.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!