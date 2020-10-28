Торобаев: Некоторые юристы морочат голову, говоря, что срок депутатов истек, но это не значит, что полномочия прекращены

Депутат Жогорку кенеша Бакыт Торобаев объяснил, почему нынешнее правительство считается абсолютно легитимным.

По его словам, состав правительства утверждал Жогорку Кенеш, полномочия которого еще не закончены.

«Парламент избирается на 5 лет. Это срок работы, не надо путать это с полномочиями Жогорку Кенеша. Депутаты избираются на пять лет, а полномочия длятся до тех пор, пока не изберется новый созыв парламентариев. Некоторые юристы морочат голову, говоря, что срок истек. Да, 28 октября, сегодня, если бы избрали новых депутатов, тогда бы наши полномочия прекратились. Но пока наша работа продолжается. Как мне известно, этот состав правительства еще изменится. Через два месяца еще сменятся министры, так как они не смогут работать. Новые кадры увидят, что говорить на улице одно, а сидеть в кабинете с бумагами – другое. Вот тогда мы посмотрим. Мы проведем президентские выборы, конституционные реформы, а потом уже пойдем на парламентские выборы», – заключил Торобаев.

Источник: reporter.kg