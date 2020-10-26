(Фото) У мэрии Бишкека вновь прошел митинг с требованием отставки Тюлеева

Участники акции заявили, что будут каждый день приходить к зданию мэрии, пока не будет назначен новый градоначальник.

У здания мэрии Бишкека 26 октября вновь собралась группа граждан с требованием отставки первого вице-мэра Наримана Тюлеева, который также является исполняющим обязанности мэра.

Собравшиеся потребовали, чтобы исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров снял с должности Наримана Тюлеева. Журналисты сообщают, что митингующие пытались прорваться в здание мэрии, однако милиция им помешала.

Участники акции заявили, что будут каждый день приходить к зданию мэрии, пока не будет назначен новый градоначальник.

Ранее в пресс-службе мэрии Бишкека сообщили, что вице-мэр Нариман Тюллев вернулся к исполнению обязанностей мэра. В муниципалитете отметили, что заявление Тюлеева об отставке не было рассмотрено в течение 3 дней, как того требует закон, соответственно, он остается первым вице-мэром и исполняющим обязанности мэра.

22 октября Нариман Тюлеев подал в отставку с должности первого вице-мэра Бишкека. Он заявил, что еще «не успел он войти в курс дела, как вокруг кресла мэра началась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей».

20 октября экс-мэр города Бишкек Нариман Тюлеев был назначен первым вице-мэром столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Азиз Суракматов. Позже Суракматов сообщил, что подал в отставку, а исполнять обязанности мэра будет Тюлеев. 21 октября перед зданием мэрии Бишкека граждане собрались на митинг с требованием отставки Наримана Тюлеева.

Источник: Азаттык