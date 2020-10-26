Как «Джеруй» помогает жителям Таласа перед грядущими холодами (видео)

Приобретенная техника помогает селу в работе. Поступает вода.

«На средства «Джеруя» мы купили комбайны. Мы спасли урожай, который был засыпан снегом»

Компания «Джеруй» ежегодно выделяет средства для оказания помощи кыргызстанцам. На выделенные средства граждане приобрели высококачественные комбайны, которые значительно облегчили жизнь жителям Таласской области.

Как сообщает житель Таласа Улан Найманалиев, благодаря выделенным в 2015 году средствам им удалось приобрести два комбайна и экскаватор.

«Приобретенная техника помогает селу в работе. Поступает вода. Благодаря этой технике, работа обходится нам немного дешевле. Народ доволен», - заметил он.

Другой житель Таласской области Нурлан Иманалиев отметил, что техника, приобретенная на средства компании «Джеруй», помогла местным жителям спасти урожай.

«В 2016 году фонд «Джеруй» выделил селу 12 600 000 сомов После чего купили пять комбайнов Палессе. Сейчас эти комбайны приносят большую пользу для народа. Благодаря этой технике мы сами собрали урожай, не оставляя его на морозе. Мы поехали в село Кенеш и помогли их жителям. В том селе выпал снег, урожай был засыпан. Народ прекрасно видит помощь от техники, приобретенной с помощью «Джеруя». Техника в очень хорошем состоянии. Все работает», - подчеркнул он.



Источник: vesti.kg