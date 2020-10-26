Садыр Жапаров: Мои двери всегда открыты для инвесторов

Глава правительства также добавил, что приложит все усилия для создания благоприятной обстановки для привлечения инвестиций.

Накануне состоялась рабочая поездка исполняющего обязанности президента, премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова в Кочкорский район Нарынской области, сообщается на сайте правительства.

В ходе поездки глава правительства принял участие в закладке капсулы на месте строительства социальной деревни в селе Мантыш Кочкорского района, а также ознакомился с проектом ее строительства.

Главу правительства с планом строительства социальной деревни ознакомил полномочный представитель правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев.

Согласно его информации, площадь на которой планируется строительство социальной деревни составляет 3 гектара. Земельный участок был выделен в соответствии с распоряжением правительства КР.

В рамках проекта социальной деревни планируется создать компактный городок с развитой инфраструктурой и современным оборудованием. В частности, проект социальной деревни включает строительство дошкольного и школьного учреждений, детской развлекательной площадки, мини-футбольного поля, ателье, парка для отдыха, мечети, а также четырёх жилых домов рассчитанных на 4 человек каждая, и семи жилых домов, рассчитанных на семью из двух человек.

Было отмечено, что полное финансирование данного проекта планируется за счёт благотворительной организации «Катар Чарити» при поддержке посольства Государства Катар в КР. Строительство осуществляется в рамках поддержки малоимущих семей и детей-сирот и будет завершено к 2022 году.

Глава правительства поблагодарил посольство Государства Катар за оказанное доверие и отметил, что развитие регионов является приоритетным направлением деятельности правительства.

«Это моя первая поездка в регионы. Она для меня очень символична. Строительство в целом, а в данном случае такого значимого для села объекта - это большой созидательный процесс, который очень значим для меня», - сказал Жапаров.

Далее, гостей церемонии ознакомили с макетом «социальной деревни».

Было отмечено, что строительство объекта решит несколько долгосрочных проблем, в частности будет улучшена прилегающая к деревне инфраструктура, будет решен вопрос привлечения кадров из числа местных жителей, а также у молодого поколения появится доступ к получению образования в школьном учреждении оборудованным современной техникой. Ещё одним значимым является то, что в рамках строительства социальной деревни будет решен вопрос обеспечения жителей села чистой питьевой водой.

Глава правительства также добавил, что приложит все усилия для создания благоприятной обстановки для привлечения инвестиций.

«Для получения разрешительных документов, организаторам проекта потребовалось целых полгода, создавались бюрократические преграды с целью получить выгоду от данного проекта. Мы будем жестко бороться с этим. Это недопустимо. Мои двери для инвесторов всегда открыты», - подчеркнул Садыр Жапаров.

Далее глава правительства совместно с послом Государства Катар в КР приняли участие в торжественной закладке капсулы под строительство социальной деревни.

В завершении, Садыр Жапаров поблагодарил посольство Государства Катар за помощь в развитии регионов и пожелал успехов реализации всех планируемых объектов.

Источник: Кабар