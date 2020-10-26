Ситуация на кыргызско-таджикской границе стабильная

Ситуация на кыргызско-таджикской границе стабильная

В целях недопущения эскалации конфликта, произошедшего 25 октября в местности Уч-Добо Баткенского района Баткенской области, и стабилизации обстановки сегодня, 26 октября, в Баткенскую область вылетел начальник Главного штаба – первый заместитель председателя ГПС Абдикарим Алимбаев для координации действий силовых структур.

Как сообщает пресс-служба ГПС, обстановка на данном участке кыргызско-таджикской государственной границы в настоящее время характеризуется как стабильная.

Ранее сообщалось, что в местности Уч-Добо Баткенского района Баткенской области 25 октября в 16:45 граждане Таджикистана начали проводить работы по прокладке водопроводных труб.

На место прибыл пограничный наряд Кыргызстана, потребовавший прекратить работы на неописанном участке государственной границы. Однако, граждане Таджикистана не подчинились требованиям пограничников Кыргызстана, более того вступили в словесную перепалку. Пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух.

Источник: reporter.kg