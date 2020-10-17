АКС ГКНБ: Выявлены факты коррупции в таможенных органах Кыргызстана

Выявлены факты коррупции в таможенных органах.

Об этом сообщает АКС ГКНБ.

17 октября 2020 года по материалам Антикоррупционной службы ГКНБ начато досудебное производство по факту коррупции в таможенных органах республики.

"Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время, со стороны бывшего заместителя председателя Раимбека Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников Внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В настоящее время, в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых

следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности Государственной таможенной службы за указанный период, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Источник: vb.kg