Никому не позволим «крышевать» и давить на бизнес – глава ГКНБ

Мы больше не допустим никакого криминала.
Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.
По его словам, отныне предпринимателей никто «крышевать» не будет, а в случае давления на бизнес будут приняты соответствующие меры.
«Обращаюсь к бандитам и криминалу, живите по закону или покидайте страну. Наше государство не будет коррупционной страной. Бандиты должны прятаться и убегать. Предупреждаю вас», - заявил глава ГКНБ КР.
Источник: Кабар
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