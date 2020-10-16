Никому не позволим «крышевать» и давить на бизнес – глава ГКНБ

Мы больше не допустим никакого криминала.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

По его словам, отныне предпринимателей никто «крышевать» не будет, а в случае давления на бизнес будут приняты соответствующие меры.

«Обращаюсь к бандитам и криминалу, живите по закону или покидайте страну. Наше государство не будет коррупционной страной. Бандиты должны прятаться и убегать. Предупреждаю вас», - заявил глава ГКНБ КР.

Источник: Кабар