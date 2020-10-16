Будет ли Текебаев баллотироваться в президенты Кыргызстана?

Омурбек Текебаев, скорее всего, не будет баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Сегодня, 16 октября, в ходе внеочередного заседания Жогорку Кенеша, депутат, лидер "Ата Мекена" выступил с речью. Он напомнил, что нынешний и.о. президента Садыр Жапаров не сможет принимать участие в выборах главы государства, чтобы "не использовать свое высокое положение". Также желательно, отметил Текебаев, чтобы никто из друзей Жапарова не баллотировался на столь высокий пост.

Позже главный "ата-мекеновец" ответил на вопрос журналистов о его намерениях участвовать в президентских выборах так: "Скорее всего, не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента".

Текебаев считает, что в связи с тяжелой политической и экономической ситуацией в стране выборы главы государства и Жогорку Кенеша должны проводиться в один день.

"Страна не должна оставаться без легитимных органов власти. Какими плохими не были депутаты, они должны быть. Этот парламент худо-бедно в условиях кризиса исполнил свою обязанность по легитимизации технического правительства", - прокомментировал политик вопрос о самороспуске парламента.

Источник: vb.kg