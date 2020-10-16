Имидж ничто… Инвестиционный климат Кыргызстана уже не спасти

Очередная смена власти в КР обошлась инвесторам в миллионы долларов

Беспорядки в Кыргызстане показали, насколько иностранные инвестиции в стране не защищены. Особенно сильный удар пришелся на горнорудную отрасль. А так как основным инвестором в геологоразведку и добычу полезных ископаемых последние пять лет являлся Китай, стоит предположить, что отношения между Пекином и Бишкеком могут заметно охладеть.

Смена власти в Кыргызстане обернулась колоссальными убытками горнорудной отрасли. Пока одни занимались политикой, другие, воспользовавшись дестабилизацией ситуации, мародерствовали на крупнейших предприятиях страны.

«На офисы горнорудных предприятий были совершены нападения. Среди них ЗАО «Кумтор Голд Компани» (Канада), госпредприятие «Кыргызкомур», ОАО «Кыргызалтын», ОсОО Full Gold Mining (Китай), ОсОО KAZ Minerals (Казахстан), ОсОО «Алтынкен» (Китай/Кыргызстан), ОсОО «Альянс Алтын» (Россия), ОсОО «Эти Бакыр-Терек-Сай» (Турция), «Аффинажный завод» и другие», — заявил Таджибаев.

Относительно того, кто стоит за нападением на объекты, эксперты склоняются к разным версиям. Одни считают, что на предприятия напали местные жители, другие

- что акция была спланирована группой внутренних мигрантов. По мнению председателя ЦК Горно-металлургического профсоюза КР Эльдара Таджибаева, разобраться в этом должны правоохранительные органы.

А вот независимый эксперт Алик Джанузаков иного мнения о происходящем.

«По моему наблюдению, делают это не местные жители, а совершенно посторонние люди. Так было на предприятии «Алтынкен» (60% принадлежит китайским инвесторам, - прим.ред.) в Кеминском районе. Приехали неизвестные и попытались проникнуть на территорию месторождения. Как раз местные жители дали им отпор, потому что это их рабочие места», — сказал Джанузаков.

Эксперт также не считает, что основной целью нападений является захват предприятий. Он склонен видеть в этом спланированную акцию против бизнеса.

«Если бы стоял вопрос захвата — это одно, но здесь была задача поджечь, разбить и убежать, чтобы инвесторы ушли», — обращает внимание специалист.

Цель достигнута. По предварительным подсчетам экспертов Международного делового совета, горнорудным предприятиям за несколько дней беспорядков нанесен урон на миллионы долларов.

«Материальный ущерб ОсОО «Альянс Алтын» составил от $15 до $20 млн и $1.5 млн ОсОО Full Gold Mining. Отечественной компании «Аджи Сервис», обеспечивающей проведение буровзрывных работ на месторождении Джеруй, ущерб нанесен на свыше $2 млн. Порча техники и оборудования на месторождении Куру-Тегерек ЗАО «Кичи-Чаарат» (китайский инвестор, - прим.ред.) убытки еще подсчитываются», — сообщили в МДС.

Инвестиции в Кыргызстан сопряжены с огромными политическими рисками: жизнь и имущество бизнесменов не гарантированы. И инвесторы это хорошо знают. Они учли опыт 2005 и 2010 годов.

«Горнорудные компании страхуют свое оборудование, производственные объекты. У нас в Кыргызстане действует обязательное страхование, в том числе здоровье и жизнь сотрудников. Например, компания «Алтынкен» прошла несколько видов страхования в КР. Кроме того, инвестор застраховал бизнес в Китае на огромные суммы», — рассказал Эльдар Таджибаев.

Таким образом, вложенные деньги инвесторы восстановят. Правда, речь идет только о возмещении застрахованного имущества, а кто ответит за упущенную прибыль предприятий? К примеру, каждый день простоя KAZ Minerals обходится в 110 тысяч долларов, то есть 20 тысяч долларов - текущие расходы, и 90 тысяч - недополученный доход. На примере только одной компании можно говорить и о том, что отрасль несет шестизначные потери. Понятно, что бюджет Кыргызстана не в состоянии покрыть последствия беспорядков, охвативших страну.

«Правительство запросило информацию по ущербу, нанесенному горнорудным компаниям. Мы готовим ее на основе данных, предоставленных самими предприятиями. Кроме того, разрабатываем предложения по возмещению потерь. Конечно, понятно, что в бюджете нет денег для прямого покрытия ущерба. Но можно найти и другие способы. Например, за счет списания будущих платежей, либо урегулирования судебных споров с налоговыми органами», — рассказал глава МДС Аскар Сыдыков.

Возможно, если руководство страны пойдет навстречу горнодобывающим компаниям, ситуацию удастся спасти, а иначе прогноз не утешительный. По данным Национального статистического комитета, в 2019 году добыча полезных ископаемых вошла в ТОП-3 наиболее приоритетных видов экономической деятельности для вложений. Объемы инвестиций, направленные в геологоразведку, увеличились в 2.2 раза (к 2018 году), предприятия по добыче полезных ископаемых — на 8.3 процента.

Основными странами-инвесторами в 2019 году являлись Китай (31.4% в общем объеме поступивших инвестиций), Канада (24.1%) и Швейцария (9.6%). Инвестиции из Китая в основном направлялись в геологоразведку — 60.9%, добычу полезных ископаемых — 26.2%. Для сравнения: инвестиции Канады в добычу полезных ископаемых составили всего 0.4%.

Динамика поступлений прямых иностранных инвестиций с 2015 по 2019 годы

Как видно, в 2016-2017 годах фиксировалось резкое снижение прямых иностранных инвестиций в республику. С 2018 года наблюдается частичное восстановление позиций. Однако, учитывая последние события в стране, возможно, что тенденция опять пойдет на спад. И больше остальных от этого потеряет государство. Собственно говоря, оно теряет уже сейчас. Согласно данным Государственной налоговой службы и интернет-портала «Открытый бюджет», среднемесячные налоговые отчисления по семи предприятиям составляют свыше 1.6 млн. Долларов. Так, за вынужденный простой этих предприятий бюджет страны рискует потерять свыше 1.6 млн долларов за каждый месяц и свыше 50 тысяч долларов за каждый день.

«Больше всех в этой истории теряет государство: бюджет и местные жители. С уходом инвесторов многие останутся без работы. В отрасли сегодня задействованы 18 тысяч человек, которые непосредственно трудятся на производстве, и еще 20 тысяч — в обслуживании», — заключил глава профсоюза Таджибаев.

Источник: vesti.kg