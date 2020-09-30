Задержан чиновник Минэконома, у которого в кабинете нашли более миллиона сомов

Сотрудники АКС ГКНБ взяли замдиректора Департамента по делам банкротства с поличным.
Он дал взятку должностному лицу
Накануне, 29 сентября, сотрудники АКС ГКНБ за дачу взятки должностному лицу в размере 100 тыс. сомов с поличным в служебном кабинете задержали заместителя директора Департамента по делам банкротства при Министерстве экономики «Б.Э.А.».
Установлено, что должностными лицами Департамента по делам банкротства налажена устойчивая коррупционная схема по выводу активов организаций-банкротов по заниженной стоимости. Так, после отказа специального администратора Департамента в принятии участия в незаконных действиях по занижению стоимости актива предприятия, последнему были предложены указанные денежные средства за добровольное сложение полномочий специального администрирования одного из предприятий, в отношении которого введена процедура банкротства, в целях передачи его функций подконтрольным сотруднику.
Кроме того, в ходе проведенного обыска в служебном кабинете задержанного «Б.Э.А.» были найдены денежные средства в сумме 1 млн. 331 тыс. 300 сомов, происхождение которых выясняется.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 328 (Дача взятки) УК КР.
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Пресс-служба ГКНБ
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