1 октября два жилмассива Бишкека останутся без воды

Неудобства связаны с заменой запорной арматуры на водопроводных сетях
В связи с проведением работ по замене запорной арматуры на водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду, 1 октября с 9.00 до 18.00 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Ынтымак» и частично в жилмассиве «Арча-Бешик», с первой по седьмую улицу.
Все жители новостроек и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов.
Источник: vesti.kg
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