1 октября два жилмассива Бишкека останутся без воды

Неудобства связаны с заменой запорной арматуры на водопроводных сетях

В связи с проведением работ по замене запорной арматуры на водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду, 1 октября с 9.00 до 18.00 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Ынтымак» и частично в жилмассиве «Арча-Бешик», с первой по седьмую улицу.

Все жители новостроек и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов.

Источник: vesti.kg