Усенбаев: Рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах для 2-6 классов

Минздрав КР рассматривает вопрос о возобновлении учебы в школах для 2-6 классов.

Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра ведомства Нурболот Усенбаев.

«На сегодняшний день совместно с Министерством образования были разработаны алгоритмы, которые сейчас работают. В частных детских садах небольшое количество детей и есть все условия для соблюдения санитарных требований. А в государственных детских садах количество детей большое и каждому нужен индивидуальный подход, поэтому данный вопрос пока рассматривается», — отметил замминистра.

Он также добавил, что рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах для 2-6 классов с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. «Обучение других классов и студентов высших учебных заведений будет рассматриваться в следующих этапах», — сообщил Нурболот Усенбаев.

Источник: Элгезит