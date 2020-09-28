Усенбаев: Рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах для 2-6 классов

Минздрав КР рассматривает вопрос о возобновлении учебы в школах для 2-6 классов.
Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра ведомства Нурболот Усенбаев.
«На сегодняшний день совместно с Министерством образования были разработаны алгоритмы, которые сейчас работают. В частных детских садах небольшое количество детей и есть все условия для соблюдения санитарных требований. А в государственных детских садах количество детей большое и каждому нужен индивидуальный подход, поэтому данный вопрос пока рассматривается», — отметил замминистра.
Он также добавил, что рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах для 2-6 классов с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. «Обучение других классов и студентов высших учебных заведений будет рассматриваться в следующих этапах», — сообщил Нурболот Усенбаев.
Источник: Элгезит
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