Президент Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью «Биринчи радио»

К сожалению, основной причиной двух народных волнений в нашей стране стали выборы.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 сентября, дал очередное интервью «Биринчи радио» Общественной телерадиовещательной корпорации.

Стенограмма интервью главы государства (свободный перевод):

— Добрый день, уважаемые слушатели. Мы начинаем нашу традиционную субботнюю передачу «Откровенный разговор с Президентом».

Здравствуйте, Сооронбай Шарипович.

— Здравствуйте.

— Уважаемый Президент, начнем с вопросов о выборах. До дня выборов осталась неделя, агитационная кампания идет полным ходом. Центральная избирательная комиссия и правоохранительные органы предоставляют общественности исчерпывающую информацию о нарушениях закона, и в целом можно сказать, что ситуация находится под контролем, обеспечивается прозрачность.

Однако в обществе есть некоторые опасения. В прессе появляются различные мнения экспертов, прогнозы. К сожалению, у нас, как и в некоторых странах, подготовка к выборам и их результаты воспринимаются как фактор, который может раскачать ситуацию.

Вы, как Глава государства, как оцениваете ситуацию?

— Спасибо Вам за вопрос. Я понимаю эти опасения.

Как вы отметили, к сожалению, основной причиной двух народных волнений в нашей стране стали выборы.

В первую очередь, эти события должны стать большим уроком для нас — властей.

Поэтому в проведении открытых, справедливых и прозрачных выборов больше всех заинтересован я, как Президент. И в этих целях мы принимаем все необходимые меры с соответствующими органами в соответствии с законодательством.

Под особым контролем правоохранительные органы ведут работу по сохранению спокойствия в обществе, предотвращению провокаций во время выборов.

Проведение справедливых выборов, не навредив мирной жизни кыргызстанцев, является моей главной президентской задачей. Уверен, что каждый кыргызстанец меня поддержит. Для каждого из нас интересы страны превыше всего. Развитие Кыргызстана, спокойствие общества в руках каждого из нас. Ни одна сила не имеет права проводить какие-либо эксперименты в нашей стране, и мы этого не допустим.

Работа Центральной избирательной комиссии, республиканского штаба Правительства и правоохранительных органов должна вестись в усиленном режиме. Очень важно своевременно информировать общественность. Иначе всякие разговоры и домыслы, как Вы говорите, запутают общественность. Поэтому нам необходимо предоставлять информацию регулярно и своевременно.

Если каждый из нас будет выполнять свои обязанности и придерживаться верховенства закона, выборы будут мирными.

Пользуясь случаем, хочу обратить внимание моих соотечественников на ситуацию, связанную с коронавирусом.

В преддверии выборов и партии, и Правительство, конечно, заняты этим политическим процессом.

Однако нельзя забывать о санитарно-эпидемиологических нормах. К сожалению, количество случаев заражения начало увеличиваться. Соседние и зарубежные страны ужесточают правила и нормы. И мы должны помнить об основных правилах, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и недопущение посещения мест массового скопления.

Как я уже говорил, партии, к сожалению, проводят агитацию с привлечением большого количества людей. Республиканский штаб Правительства, Центральная избирательная комиссия не должны закрывать глаза на такие случаи. Считаю необходимым вовремя обращать внимание на такие явления и предупреждать их.

Призываю каждого гражданина принять меры для обеспечения своей защиты. «Береженного Бог бережет», и каждый из нас в первую очередь несет ответственность за себя, своих детей, семьи и своих родственников. Если каждый из нас защитит себя, то мы сможем защитить и своих близких. Поэтому мы не должны оставаться к этому равнодушными, а брать на себя ответственность.

— Ходят также разговоры, что после выборов вновь будет введен карантин?

— Вводить карантин легко, просто все закрыть, остановить все движение. Но это не решение проблемы.

Как знаете, в марте–апреле вводили карантин, чтобы привить культуру соблюдения санитарных правил — это дало свои результаты.

Однако после снятия карантина, люди начали игнорировать санитарные нормы и не соблюдали социальную дистанцию, отнеслись равнодушно к призывам о соблюдении санитарных норм. Поверили словам некоторых политиков, что нет никакой болезни.

В результате, июнь–июль у нас выдался тяжелым, больницы и врачи не успевали оказывать медицинскую помощь людям, и мы все были свидетелями этих трудностей.

Поэтому каждый из нас должен нести ответственность, не надеясь на карантин, каждый должен научиться соблюдать необходимые нормы и быть ответственным. Только тогда сохранится карантинный режим.

— Вы уже говорили, что для развития страны готовы сотрудничать с любой партией, которая пройдет в парламент. Но как Президент, мы думаем, что Вы предпочитаете видеть в парламенте той или иной политической силы, партии. Да и в обществе идут обсуждения, называют партий оппозиционными и провластными. Какие силы Вы бы хотели видеть в парламенте, не называя имена партий?

— В странах с устоявшейся партийной системой, которые много лет назад встали на путь парламентской демократии, как Вы сказали, открыто заявляют том, что они — правящая партия, открыто борются за власть. Берут на себя ответственность за развитие страны.

Думаю, постепенно, с развитием партийной системы, когда у партий будет четкая программа, лидеры и члены партий станут сильнее, и мы достигнем этого опыта. Этим самым я хочу сказать, что в международной практике нет ничего плохого в понятии правящей партии. Ведь невозможно продвигать проекты по развитию страны без поддержки парламента. Следовательно, это правильное понятие.

А в нашей стране, к сожалению, заявления от тех лиц, которые лояльны к власти, в обществе, в большинстве случаев, воспринимаются негативно.

Поэтому мы должны работать над тем, чтобы вернуть доверие к власти. Конечно, на это потребуются годы, много труда.

А пока, в нынешней ситуации что могу сказать? В каждой партии есть сильные представители, мыслящие с позиции государственника.

Такова природа парламента. Критикуют, некоторые поддаются популизму. Но, когда возникает важный вопрос для жизни государства и народа, как показывает практика, многие проявляют подход государственника. Начинают объединяться.

Надеюсь, что и в следующем парламенте будет так же. Потому что все они наши сыновья и дочери. Спорить не о чем. Уверен, что у нас будет много депутатов-государственников.

С моей стороны было бы неправильно как-то называть партии, это была бы открытая агитация.

Но я хочу, чтобы в парламент прошли 5-6 партий. Это нужно для страны, для стабильности.

По этой причине я поддержал 7-процентный порог вместо 9-процентного — чем больше партий придут в парламент, тем лучше для страны.

Теперь, как проголосуют наши граждане, таков будет результат. Мы в свою очередь обеспечим проведение прозрачных и справедливых выборов.

— Спасибо за ваш ответ. А теперь перейдем к вопросам внешней политики.

Вы сделали заявление от имени Кыргызстана на неделе 75-й годовщины Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, Вы сказали, что мы готовы на глубокую реструктуризации внешнего долга в обмен на проекты устойчивого развития. Пожалуйста, расскажите подробнее об этом.

— Этой весной в связи с пандемией мы ввели карантинные ограничения, что негативно отразилось на экономике, бизнесе.

Соседние страны закрыли свои границы, и международная торговля была серьезно подорвана. Такая же проблема была и у многих стран мира.

Конечно, это негативно сказалось на нашем бюджете. Большая часть доходов республиканского бюджета в этом году не поступила. Это, конечно, ограничивает наши возможности по выплате внешнего долга. Такое произошло во многих странах мира.

Поэтому на «Мероприятии высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него» прошедшем в мае, я предложил трехэтапную реструктуризацию внешнего долга в обмен на национальные проекты.

21 и 23 сентября на общих дебатах в Организации Объединенных Наций я обратился с этой инициативой к международным донорам и финансовым институтам.

В настоящее время наши соответствующие органы ведут переговоры в этом направлении с Организацией экономического развития и сотрудничества, со странами Большой двадцатки наряду с Парижским клубом, а также с такими странами, как Китай и Япония.

Результат этой работы зависит не только от нас, как правило, решение принимают государства и учреждения-кредиторы. Мы, конечно же, прилагаем все усилия, чтобы вопрос решился положительно.

— На следующей неделе Вы совершите официальный визит в Венгрию. Каковы будут результаты Вашего визита в страну? Как оцениваете отношения между двумя странами?

— Наши страны имеют общие исторические корни. В настоящее время отношения развиваются в интересах обеих стран.

Как известно, в 2018 году Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал в Кыргызстане с официальным визитом. Он принял участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств и в открытии Третьих Всемирных игр кочевников. Кыргызско-венгерские отношения сейчас выходят на новый уровень.

После визита господина Орбана, в сентябре 2019 года в Бишкеке состоялось первое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Квота для наших студентов в вузах Венгрии тогда была увеличена с 25 мест до 75. Теперь в рамках моего официального визита планируется увеличить квоту до 150 мест.

В Бишкеке открылось посольство Венгрии.

Теперь я намерен нанести официальный визит в Венгрию по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По приглашению венгерской стороны мы планировали визит весной. Однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись и теперь мы намереваемся совершить визит в конце сентября. Надеюсь, что мой предстоящий визит будет плодотворным. Мы подпишем ряд документов о сотрудничестве. Самый главный из них — подписание совместной Декларации о стратегическом сотрудничестве.

Мы также подпишем соглашения в сферах здравоохранения, предупреждения чрезвычайных ситуаций, торгово-экономического сотрудничества, управления водными ресурсами и других областях, представляющих взаимный интерес.

Хочу подчеркнуть, что Венгрия будет первой европейской страной, с которой наша страна примет Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве. Такого соглашения пока не подписано ни с одной европейской страной. Я глубоко уверен, что этот шаг поднимет отношения на качественно новый стратегический уровень.

Мы также намерены учредить Кыргызско-Венгерский фонд развития. Венгерский «Эксимбанк» собирается выделить для фонда 50 миллионов евро в качестве оборотного капитала. При участии этого фонда мы создадим совместные предприятия, фонд будет предоставлять низкопроцентные кредиты малому и среднему бизнесу.

Это еще одно очень хорошее достижение. Будем надеется, что в будущем этот фонд станет таким же, как Кыргызско-Российский фонд развития.

Кроме того, сегодня венгерская сторона готова еще раз увеличить квоту с 75 до 150 мест. С 2021 года 150 наших студентов смогут получать знания в венгерских вузах.

В сентябре 2019 года в Будапеште был открыт европейский офис Тюркского совета для финансирования представительства его членов, включая Кыргызстан.

В рамках моего официального визита я посещу представительство Тюркского совета в Будапеште.

Кроме того, в рамках визита запланирован бизнес-форум с участием представителей бизнес-структур двух стран. На нем обсудим возможность выхода наших предпринимателей на рынки Венгрии. Мы проведем переговоры по этому поводу.

Кроме этого, будет еще одно хорошее мероприятие — один из скверов в Будапеште назовут в честь нашего великого писателя Чынгыза Айтматова.

Мой визит охватывает не только торгово-экономическую, но и культурную сферы.

Уверен, что поездка будет плодотворной, мы подпишем ряд документов. Этот визит поднимет наше кыргызско-венгерское сотрудничество на хороший уровень и укрепит наши связи.

— На следующей неделе Вы посетите Россию. Это основной стратегический партнер и союзник Кыргызстана. Этот год был объявлен перекрестным между двумя странами, но пандемия внесла свои коррективы. Как Вы сегодня оцениваете уровень сотрудничества, какие планы?

— Мы придаем большое значение сотрудничеству с Россией. Сегодня наши взаимоотношения находятся на самом высоком уровне. На следующей неделе, дай Бог, я совершу рабочий визит в Российскую Федерацию. С Президентом России Владимиром Путиным проведем переговоры, обсудим ряд вопросов как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия.

Как вы знаете, текущий год был объявлен перекрёстным годом между нашими странами. Однако из-за пандемии нам не удалось провести некоторые мероприятия. В связи со стабилизацией эпидситуации на этой неделе в Бишкеке состоялось 22-е заседание межправительственной комиссии. Это одно из важных событий в рамках совместных мероприятий программы перекрёстного года. Межправительственная комиссия рассмотрела вопросы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Я встретился с главой делегации, заместителем председателя правительства России Алексеем Логвиновичем Оверчуком. Мы также обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также вопросы в сфере энергетики.

Мы продолжаем вести работу с российской стороной по согласованию сроков проведения данных мероприятий. Часть из них мы проведем до конца 2020 года, а некоторые, в том числе официальную церемонию закрытия перекрёстного года, будут проведены в 2021 году.

В заключение скажу, что несмотря на текущие трудности, мы прилагаем все усилия для реализации мероприятий, запланированных в рамках перекрёстного года Кыргызстана и России, нашим стратегическим партнером и союзником.

— Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Желаем успехов в работе и предстоящих визитах.

— Спасибо, и вам желаю успехов.