Может ли ЦИК запретить частным телеканалам проводить бесплатные дебаты?

В законе о выборах и в законе об избирательных комиссиях отсутствует норма, требующая или уполномочивающая ЦИК на получение согласия от политических партий для участия в информационных передачах на телеканалах.

Руководитель Рабочей группы ЦИК КР Бекматов А. своим письмом в ответ телеканалу NEXT TV ограничивает гарантированное Конституцией КР право на свободу слова и доступ к информации.

В предвыборный период избиратель нуждается в как можно большем информировании о кандидатах, политических партиях, программах, избирательной кампании, это конституционное право избирателей, граждан – на доступ к информации. Свободная общественная дискуссия о насущных проблемах общества и государства лежит в основе функционирования демократии. В этой связи запрет со стороны руководителя рабочей группы ЦИК КР по вопросам информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации (далее Рабочая группа) Бекматова А. на проведение телеканалом Next TV дискуссий, ввиду отказа участвовать в них со стороны отдельных партий, является необоснованным и несоразмерным ограничением конституционного права граждан на доступ к информации. Данное ограничение противоречит цели по обеспечению справедливых выборов и содействию свободному волеизъявлению граждан.

В обоснование своего отказа Бекматов А. руководитель Рабочей группы ссылается на положения ст.24 конституционного закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее Закон КР о выборах), которые посвящены порядку проведения агитации по телевидению и радио. Данная статья содержит нормы о правилах проведения агитации (платной), но п.1 ст.24 наделяет кандидатов, политические партии правом воспользоваться бесплатным эфирным временем на каналах телерадиоорганизаций, подпадающих под действие части 18 статьи 22 (государственные СМИ) настоящего конституционного Закона и осуществляющих телерадиовещание на территории, на которой проводятся выборы. Здесь важно обратить внимание, что Next TV планирует выпускать передачи не в рамках агитации, а в целях информирования. В этой связи следует отметить, что ни одна норма Закона о выборах не предусматривает запрета на предоставление эфирного времени кандидатам в рамках информирования.

Далее в ответном письме идет ссылка на п.6 ст.28, где говорится, что кандидат, политическая партия не вправе использовать эфирное время для размещения агитационных материалов с целью распространения призывов голосовать против кандидатов, политических партий, описания негативных последствий избрания, распространения негативной информации о кандидатах и партиях и т.п. В данном случае отсылка на эту норму неуместна, так как передачи еще не вышли в эфир и в этой связи неизвестно, будет ли их содержание нарушать норму закона. Таким образом, решение о запрете по причине того, что телеканал нарушит законодательство выносится заранее, по надуманным основаниям.

В законе о выборах и в законе об избирательных комиссиях отсутствует норма, требующая или уполномочивающая ЦИК на получение согласия от политических партий для участия в информационных передачах на телеканалах. Ставя данную процедуру в качестве условия для выпуска передачи в эфир, ответ Бекматова А. руководителя рабочей группы, можно рассматривать как цензуру, которая запрещена Законом КР о СМИ. Доводы А.Бекматова основываются также на ст.28 Закона о выборах, в которой говорится, что избирательные комиссии контролируют порядок проведения агитации и принимают меры по устранению допущенных ошибок, однако в норме речь идет о размещении агитационных материалов, в то время как Next TV имеет своей целью не агитацию, а информирование избирателей.

Как следует из письма редакции Next TV в адрес председателя ЦИК Шайлдабековой Н.К. и Рабочей группы редакция планировала, в рамках аналитической телепередачи «Тегирмен», проведение дискуссий с представителями политических партий на безвозмездной основе, а также разбор предвыборных программ с участием представителей политических партий. Проведение такой аналитической телепередачи было необходимо исключительно в рамках информирования населения в период выборов.

В соответствии с п.12 ст.22 Закона о выборах кандидатам, политическим партиям гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации. Это положение связано с тем, что поскольку доступ к СМИ является для кандидатов одним из важнейших способов донесения своих политических платформ до наибольшего числа избирателей, а СМИ во время выборов предоставляют свои площадки под политическую рекламу, при этом ввиду того, что разные политические партии располагают разными финансовыми ресурсами, равный доступ к СМИ необходим для защиты справедливости выборов. Обеспечение равного доступа кандидатов к СМИ дает избирателям возможность получить от самих зарегистрированных кандидатов их мнение по актуальным общественно-значимым вопросам, что оказывает содействие в формировании у избирателей определенной точки зрения, помогающей им выбрать нужного им кандидата. И именно в ходе дискуссий и обсуждений стороны (кандидаты) через публичный обмен мнениями всеми силами стараются убедить избирателей в правоте своих позиций по значимым вопросам. Следовательно, такие передачи чрезвычайно важны для граждан, с тем чтобы они могли осуществлять осознанный здравый выбор.

Однако в ответном письме за подписью А.Бекматова, норма о предоставлении равного доступа к СМИ истолкована таким образом, что отказ политических партий от участия нарушает права других политический партий. Отказ политических партий от участия является их правом, но ни в коем случае не означает, что СМИ не предоставили всем возможность и равный доступ.

Телеканал Next TV намеревался провести аналитические дискуссии кандидатов от всех зарегистрированных партий в целях информирования избирателей. В этой связи телеканал собирался направить письменные приглашения всем зарегистрированным политическим партиям без исключения. Кроме того, в ходе устных переговоров от политических партий было получено предварительное согласие на участие в таком формате дискуссии. Таким образом, факт предложения им такой возможности и есть предоставление равного доступа, которым исполнялось требование о том, что не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, политической партии. Вместе с тем, отказ от участия в данной передаче отдельных партий является ничем иным как осознанным решением этих кандидатов и этих партий и за это решение несет ответственность сама партия. В данном случае это их автономное решение и не влечет за собой нарушение их прав со стороны телеканала.

Если руководитель рабочей группы придерживается позиции, что ответственность в случае неучастия кандидата или политической партии в передаче возлагается на СМИ, то можно вспомнить кейс, который имел место быть в ходе президентских выборов 2017 года. В 2017 году в ходе предвыборных дебатов среди кандидатов в Президенты КР Сооронбай Жээнбеков не явился на второй тур дебатов в эфир КТРК. Тем не менее, тогда со стороны ЦИК не поступало никаких претензий в адрес КТРК в связи с неучастием приглашенного кандидата в Президенты от ЦИК.

При информировании избирателей действует норма п.2 ст.22, которая гласит, что содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенства кандидатов, политических партий, в них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, политической партии. Эти требования должны соблюдаться телеканалом в рамках информирования избирателей при проведении общественной дискуссии с кандидатами, что со своей стороны и стремится обеспечить телеканал.

И наконец, в своем письме Бекматова А. руководитель Рабочей группы указывает, что «при предварительном опросе политических партий, некоторые политические партии отказались от участия в указанном мероприятии».

Закон КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов КР» определяет, что избирательные комиссии осуществляют свою деятельность на принципах законности; гласности; справедливости; и беспристрастности. В задачи Центральной избирательной комиссии входит «обеспечение соблюдения равных правовых условий для кандидатов, политических партий». Однако ни в данном Законе, ни в Регламенте Центральной избирательной комиссии нет полномочий по проведению подобного опроса политических партий для участия в дискуссии на площадке частного СМИ.

Таким образом, руководитель Рабочей группы данным письмом в отсутствие законных оснований ограничивает гарантированное Конституцией КР право на свободу слова и доступ к информации.

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Тынымгуль Эшиева

Болот Темиров

Источник: govori.tv