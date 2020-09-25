В ноябре ситуация станет очень серьезной, опять все закроют, – Балбак Тулобаев

В ноябре ситуация опять станет очень серьезной.

Об этом сообщил полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев, комментируя эпидситуацию с коронавирусом в Кыргызстане.

По его словам уже начался рост болеющих COVID-19.

«Это подтверждается тем, что летом эпидемия распространялась в южном полушарии — в это время там была зима. Тяжелейшая ситуация была в Бразилии и Чили. Даже в такой небольшой стране, как Перу, за месяц зимы умерло пятьдесят тысяч человек. Это очень серьезный показатель.

Поэтому учтите — опять все закроют, опять будут карантины. К этому надо очень серьезно относиться. Главная ваша задача — не заразиться большой дозой. Поэтому ношение масок необходимо для того, чтобы уменьшить свою дозу заражений, и для того, чтобы, если вы, не дай бог, больны, не выделять очень много вируса в окружающую среду. Маски являются самым главным и, к сожалению, реально на сегодняшний день единственным защитным механизмом», – сообщил Тулобаев.

Отметим, на 24 сентября число зарегистрированных больных коронавирусом составило 45 тыс. 757 человек, из них выздоровело 42 тыс. 5.

Источник: reporter.kg