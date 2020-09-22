Казахстан в рамках обмена начал возвращать Кыргызстану электроэнергию

Казахстан с 21 сентября начал возвращать Кыргызстану электроэнергию в рамках договора по обмену электричеством.

Как сообщает Национальный энергохолдинг КР, с июня по август Кыргызстан предоставил Казахстану 300 млн кВт/ч электроэнергии. Казахстан поставит в Кыргызстан аналогичный объем. Соответствующий договор был подписан между странами 23 июня.

Ранее глава Нацэнергохолдина Айтмамат Назаров в связи с маловодьемсообщал о планах Кыргызстана импортировать из Казахстана на зимний период 500 млн кВт/ч электроэнергии.

По прогнозам, к октябрю 2020 года объем воды на Токтогульском водохранилище составит около 14,9 млрд кубометров, сказал Назаров. В прежние годы в это время он достигал 17-19 млрд кубометров.

Компания «Северэлектро», которая распределяет 40% всего электричества в стране, заявила об ожидаемом предстоящей зимой дефиците электроэнергии в связи с маловодьем на Токтогульском водохранилище.

Правительство прогнозировало маловодье еще в начале 2020 года. Отмечалось, что уровень воды в большинстве бассейнов ожидается на 10-12% ниже нормы.

Источник: Азаттык