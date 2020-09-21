Сооронбай Жээнбеков выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН в онлайн-режиме

На данном мероприятии от имени Кыргызстана с видеопосланием выступит президент КР Сооронбай Жээнбеков, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Сегодня, 21 сентября, начнет свою работу Неделя высокого уровня 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первым мероприятием Генассамблеи станет Заседание высокого уровня в ознаменование 75-летия основания ООН.

На данном мероприятии от имени Кыргызстана с видеопосланием выступит президент КР Сооронбай Жээнбеков, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Его выступление будет показано в штаб-квартире ООН сегодня в вечернее время.

В рамках Недели высокого уровня также состоятся Общие дебаты Генеральной Ассамблеи ООН, в которых 23 сентября с видеообращением выступит президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, глава государства выступит с видеопосланием в Саммите по биоразнообразию, организуемого 30 сентября в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Справочно: В связи с пандемией коронавирусной инфекции и действующими в настоящее время карантинными ограничениями в государствах-членах ООН и в г. Нью-Йорк, в текущем году все мероприятия Недели высокого уровня пройдут в онлайн режиме.

Источник: Кабар