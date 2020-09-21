Балбак Тулобаев не знает сна

Мы являемся свидетелем, как он днем и ночью не спит, находясь на службе народа.

Во время пандемии Балбак Тулобаев, засучив рукава, бегал, служа народу, а на днях был назначен полпредом правительства в Иссык-Кульской области. С тех пор Балбак мырза не знает сна. Мы являемся свидетелем, как он днем и ночью не спит, находясь на службе народа. Одно лишь желание – уйти, выполнив запоминающуюся работу на своей малой родине Иссык-Куле. Давняя привычка власти – сбить с ног работающего человека и повалить. В какой же день наотмашь ударят по Балбаку байке…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №17 от 18.09.2020/стр.6