Балбак Тулобаев не знает сна

Мы являемся свидетелем, как он днем и ночью не спит, находясь на службе народа.
Во время пандемии Балбак Тулобаев, засучив рукава, бегал, служа народу, а на днях был назначен полпредом правительства в Иссык-Кульской области. С тех пор Балбак мырза не знает сна. Мы являемся свидетелем, как он днем и ночью не спит, находясь на службе народа. Одно лишь желание – уйти, выполнив запоминающуюся работу на своей малой родине Иссык-Куле. Давняя привычка власти – сбить с ног работающего человека и повалить. В какой же день наотмашь ударят по Балбаку байке…
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №17 от 18.09.2020/стр.6
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!