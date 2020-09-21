Коронавирус отдыхает, ждет, пока закончатся выборы?

Неудобные вопросы министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову

— Сабиржан Токтосунович, вы сейчас пугаете народ, мол, будет вторая волна коронавируса. Разве первая волна уже позади? Вы в своем уме, почему эту болезнь превратили в политику? Почему вторая волна должна начаться после, а не до выборов? Или болезнь тем временем отдыхает и ждет, когда закончатся выборы? А перед назначением на должность министра вы пообещали за пять дней расправиться с болезнью. Почему за полгода вам не удалось победить болезнь? Если вы не справляетесь, почему обещали за пять дней победить? Десять лет назад вы были главным санитарным врачом в ранге заместителя министра и тогда в парламенте обсуждался вопрос заражения детей ВИЧ из-за того, что врачи использовали одноразовые шприцы по несколько раз. Тогда озвучивалось именно ваше имя, мол, вы утаивали болезнь. Разве может бороться с болезнью человек, который не чувствует ответственность?

Источник: газета «Фабула пресс» №50 от 18.09.2020 / стр. 3