Разработано 82 новых способа борьбы с коррупцией

Также он отметил разработку 82 конкретных антикоррупционных мероприятий в борьбе с коррупцией.

На прошедшем 17 сентября заседании Совета безопасности глава государства Жээнбеков сообщил, что замешанные в коррупции чиновники ежечасно изобретают новые коррупционные механизмы. На Совете составлена новая антикоррупционная стратегия, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев ознакомил с проектом государственной стратегии противодействия коррупции и устранения ее последствий.

На собрании президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул: эта стратегия должна стать последовательным логическим продолжением выполняемой в последние годы работы. «Замешанные в коррупции чиновники противопоставили себя всему государству, ежечасно бросают нам вызов, постоянно изобретают новые коррупционные схемы. Мы должны беспрерывно продолжать улучшение антикоррупционных законов. Необходимо исследовать и анализировать лучший международный опыт. Надо ввести в нашу повседневную работу применение самых лучших методов и антикоррупционных механизмов», — сказал он.

Также он отметил разработку 82 конкретных антикоррупционных мероприятий в борьбе с коррупцией. Выяснилось, для их реализации потребуется время до 2024 года. Лишь бы сказанное не осталось на словах. Говоря открыто, в борьбе с коррупцией – какое там 82 – ни один метод из них пока еще не внедрен в конкретную работу…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №17 от 18.09.2020/стр.7