Как Малабаев с Мадумаровым продали Каркыру?

Если помните, соглашение о передаче джайлоо Каркыра соседнему Казахстану было ратифицировано в 2008 году возглавляемым Адаханом Мадумаровым парламентом.

Как бы ни бил себя кулаком в грудь Адахан Мадумаров «я патриот», мы знаем его как «дирижера» парламента, продавшего джайлоо Каркыра, точнее, как спикера. В результате предательской передачи в руки родственникам жены казахам кыргызскую Каркыру, на его судьбу наложена пожизненная печать позора.

Если помните, соглашение о передаче джайлоо Каркыра соседнему Казахстану было ратифицировано в 2008 году возглавляемым Адаханом Мадумаровым парламентом. С тех пор прошло всего 12 лет. Как будто история вот так забывается, он изо всех сил старается снова прийти в парламент с «Бутун Кыргызстаном».

Мадумаровскую партию финансирует бывший глава Таможенной службы, названный кошельком Майрам Акаевой в эпоху Аскара Акаева, известный по прозвищу «Кошелек» Муратбек Малабаев.

Как известно, «Кошелек» Малабаев был членом комиссии, предложившей отдать Каркыру казахам. Эти два плута Малабаев и Мадумаров выступили вместе за осуществление операции.

Кстати, этот Малабаев главарь всех коррупционных схем. С его помощью разбогатели несколько сегодняшних олигархов.

Один из них – депутат Алтынбек Сулайманов по «кличке Челюсть». Тем не менее хвастается, что его ни разу не вызвали в милицию, спрашивая «как вы разбогатели, Челюсть мырза?». Он как и другие олигархи разрезал, делил как торт и вывозил в Китай металлическое оборудование заводов в Кыргызстане.

И вот сейчас такие молодцы, обглодавшие благосостояние кыргызского народа, рвутся в парламент от имени народа «будем управлять страной, будем народными представителями». Эх!

Источник: газета «De факто» №31 от 18.09.2020/стр.8