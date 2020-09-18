Маршрутчики Бишкека - о забитом транспорте: А что мы можем сделать? Не выгонять же их

Водители жалуются, что пассажиры снимают маски или вовсе перестали носить их

В период пандемии медики настойчиво просили кыргызстанцев соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, а также запрещали снимать маски в общественных местах. На сегодня эпидситуация в республике относительно стабилизировалась. Согласно статистике Министерства здравоохранения, число летальных исходов в сутки существенно сократилось, а то и вовсе стремится к нулю.

Вероятно, эта информация дала повод гражданам наконец расслабиться - кыргызстанцы начали забывать о дистанции, а в общественном транспорте лишь единицы считают нужным надевать маски. В часы пик вновь встречаются маршрутки, плотно набитые пассажирами.

Не приблизит ли эта безответственность вторую волну массового заражения граждан? С таким вопросом Vesti.kg обратились к председателю Ассоциации пассажирских перевозок Алтынбеку Доспаеву.

- Сейчас пассажирского потока мало, около 30 процентов, - заметил Доспаев. - Из школьников ездят только первоклассники. Студентов мало. В часы пик маршрутки ездят только по местам. Водители соблюдают требования. Они жалуются, что пассажиры заходят в транспорт в масках, затем им становится жарко, и они их снимают. Однако позже приходит проверяющий и, видя людей, сидящих в салоне без масок, штрафует водителя. Но водитель ведь не может ехать и постоянно следить за тем, надел ли кто-то маску или нет. Пассажиры тоже несут ответственность. Что касается того, что транспорт забит пассажирами, а что мы можем сделать? Люди идут. Не выгонять же их.

Вместе с тем Алтынбек Доспаев сообщил о том, что маршрутчики начали уходить на другой рынок - развозят продукты питания, напитки, мыломоющие средства, потому что тариф за проезд пассажиров так и не повысили.

Напомним, еще в июне водители общественного транспорта Бишкека заявили, что мэрия столицы дискриминирует их. По словам главы Ассоциации пассажирских перевозок, многие водители осенью планировали уволиться.

Источник: vesti.kg