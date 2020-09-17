Госветинспекция намерена ужесточить контроль за идентификацией домашних животных

По замыслу ведомства, это позволит контролировать происхождение мяса на рынке

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности предлагает ужесточить надзор за идентификацией домашних животных, чтобы можно было отследить, какой скот был забит на мясо. Поправки вынесены на общественное обсуждение.

Кроме этого, госинспекция прописала нормы для цехов по забою животных вплоть до того, в какой одежде должны быть работники этих предприятий.​

«Для обеспечения пищевой безопасности в Кыргызской Республике система идентификации и прослеживаемости животных и продуктов животного происхождения должна позволять отслеживать оборот всей продукции, подлежащей ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю, находящейся в обращении на территории страны», - отмечено в справке-обосновании к документу.​ ​

Вместе с тем ведомство намерено привести все нормы в данной отрасли к нормам ЕАЭС. Госинспекция полагает, что принятые нормы помогут кыргызским фермерам продавать мясо за границу.​

Источник: vesti.kg