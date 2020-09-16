Суваналиев: В расследовании «Азаттыка» сказана правда

Он отметил, что в силовых структурах работают люди, которые считаются с Матраимовым и «сами решают многие вопросы».
Заместитель секретаря Совета безопасности, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Бутун Кыргызстан» Омурбек Суваналиев в интервью блогеру Майраш Базлакуновой выразил мнение, что президент стал «заложником» в ситуации с бывшим заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.
Он отметил, что в силовых структурах работают люди, которые считаются с Матраимовым и «сами решают многие вопросы».
«И президент стал их заложником. Почему он постоянно говорит: дайте факты? Потому что ему дают искаженные факты», - заявил Суваналиев.
Он выразил мнение, что озвученные в журналистских расследованиях факты не были расследованы в полной мере.
«Это ведь все правда, что писали в «Азаттыке». А депутаты схитрили и создали комиссию по убийству Саймаити, которое произошло в Турции. При чем тут это? Нужно расследовать те факты, что озвучивают журналисты», - сказал кандидат в депутаты.
В аппарате президента заявления Суваналиева не прокомментировали.
Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов, известный в обществе как Райым Миллион, был снят с должности в 2017 году.
В декабре 2019 года на итоговой пресс-конференции президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что для привлечения к ответственности Матраимова нужны юридически подкрепленные факты, отметив, что «политтехнологи сделали из Матраимова символ коррупции и пытаются его связать с Жээнбековым».
«Азаттык», OCCRP и Kloop опубликовали серию журналистских расследований. В них рассказывается, как годами из Кыргызстана незаконно вывозились миллионы долларов, как теневые деньги усиливают коррупцию, наносят ущерб госказне и даже приводят к убийствам людей. В материалах указывается на возможную связь с бывшим заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.
В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, его брат, депутат ЖК Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали иски в суд на три медиаресурса. Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
По фактам, указанным в журналистских расследованиях, ГКНБ проводит проверку.
В декабре 2019 года Райымбек Матраимов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что никакого отношения к выводу через Кыргызстан 700 млн долларов не имеет.
Источник: Азаттык
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